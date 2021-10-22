Son Dakika – Arsenal’den uygun adım!

İNGİLTERE PREMIER LIGI PUAN DURUMU

İngiltere Premier Ligi‘ne 3 yenilgiyle başlayan Arsenal, 9. haftanın açılış maçında aston Villa’yı 3-1 yendi; yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Arsenal, Partey’in 23 ve Aubameyang’ın 45+6’daki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Takımının ilk golünü atan Partey, 12 ay önce Atletico Madrid’den geldikten bu yana 40. maçında gol sevinci yaşadı. Aubameyang ise kalecinin kurtardığı penaltıda meşin yuvarlağı iyi takip ederek ağları havalandırdı.

Smith Rowe, 56. dakikada skoru 3-0 yaptı. Jacob Ramsey, 82. dakikada Villa’nın tek saysını kaydetti.

Yenilgisizlik serisini 6 maça çıkaran Arsenal, puanını 15 yaptı. Aston Villa ise 10 puanda kaldı.