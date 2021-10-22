Son Dakika – Ankaragücü maç fazlasıyla zirvede!

TFF 1. Lig‘in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Manisa Futbol Kulübü’nü konuk etti.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ariyibi ve 40’ta Murat Uçar kaydetti. Manisa FK’nın sayısı ise 66. dakikada Tormin‘den geldi.

Başkent ekibinda Sinan Osmanoğlu 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 24’e çıkaran Ankaragücü, maç fazlasıyla Ümraniyespor‘un önünde zirveye yerleşti. Ligde üst üste 7. maçını da kaybeden Manisa FK ise 9 puanla 15. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü: 2 – Manisa FK: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Zahid (Dk. 58 Erdi Dikmen), Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Geraldo), Ariyibi (Dk. 69 Owusu), Eren Derdiyok (Dk. 69 Nadir Çiftçi)

Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Veli Çetin, Landre (Dk. 86 Özgür Çek), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 63 Okan Eken), Nizamettin Çalışkan, Kouter (Dk. 90 Gakpa), Tabekou (Dk. 46 Diallo), Sertaç Çam (Dk. 63 Tormin), Orgill

Goller: Dk. 29 Ariyibi, Dk. 40 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Tormin (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 55 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 12 Veli Çetin, Dk. 40 Hakan Barış, Dk. 42 Erhan Kara, Dk. 85 Orgill, Dk. 90+7 Tormin (Manisa FK), Dk. 56 Abdullah Durak, Dk. 90+7 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)