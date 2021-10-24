Futbol

Son Dakika – Ajax’tan sezonun dördüncü 5-0’lık galibiyeti!

tarafından trfutbol
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Hollanda Eredivisie‘nin 10. hafta maçında Ajax en yakın takipçisi PSV Eindhoven‘ı 5-0 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galiyeti getiren goller 19′ Steven Berghuis, 56′ Sebastien Haller, 66′ Antony, 76′ Davy Klaassen ve 90+2’de Dusan Tadic‘ten geldi.

Bu sonucun ardından Ajax 25 puana yükselirken, PSV 21 puanda kaldı.

Ajax bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmada 37 gol kaydederken 4. kez sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ – AJAX MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Ajax’ı konuk edecek. Vodafone Park’ta 24  Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Gruptaki ilk mücadeleyi Hollanda temsilcisi 2-0 kazanmıştı.

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