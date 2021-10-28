Son Dakika – 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Kilis, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Malatya çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi ve İstanbul’un kuzey ve doğu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Yağışların, Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.