Bunun ceremesini bizler kadar TFF de çekecek

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası VAR kararları için sert tepki gösterdi.

“Maçla ilgili fazla konuşmayacağım” diyerek sözlerine başlayan Emre Kocadağ, “Oyuncularımız emek harcıyor. Bu emekler hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bir defa daha gördük” dedi.

Bir yapı olduğunu savunan Kocadağ, “Biz bunu her gün söylüyoruz. Başkanımız daha dün söyledi, “VAR’da hata olmaz, kasıt ararız” dedi. 1-0 kazanmamıza rağmen çocuklarımızın emeğini heba edecek kararlar var. Türkiye Kupası kura çekiminde de “Bu aşamadan sonra VAR olacak” dendi. Artık ona gülüyoruz. Ligde VAR uygulaması bir anlam ifade etmiyor. Hakem hataları insani hata. Ancak izleyerek bu hataları es geçmek, kasıt haline geldi. Beşiktaş en fazla mağdur olan taraf oldu. Hakemlik müessesesiyle alakalı bazı kararlar alınmalı. Başkanımız önderliğinde sayılan bazı öneriler var. Hakemlik müessesesinin düzelmesi için öneriler var. Bu tarz hataların Beşiktaş aleyhine olması manidar. Bizleri artık camialarla karşı karşıya getirecek kararlar var. Bundan TFF de etkilenecektir. Sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Taraftarlar ve camialar karşı karşıya gelme durumuna gelmiştir. Son damla taştı. Bu konuda acilen TFF’nin eyleme geçmesi lazım. Golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edilinceye kadar VAR’dan haberimiz yoktu. VAR’ın olması gereken hiçbir yerde doğru karar çıkmıyor: Bunun ceremesini bizler çektiğimiz kadar TFF de çekecek. Buradan artık son çağrıyı yapıyoruz. Bunun bir şekilde düzelmesi gerekiyor” dedi.

Futbolun artık temiz oynanması gerektiğini vurgulayan Kocadağ, “Ail olması gerikiyor. Bizim yaptığımız yatırımlar belki de alacağı şampiyonluk bu hatalar nedeniyle bizi geri bıraktı. Özellikle VAR’dan verilmeyen gollerimiz… Kırmızı kart var, gol var… Bunları görmemek için art niyetli olunması lazım. Artık burada başka bir şey var. Bunu çözecek olan TFF’nin kendisi. Artık TFF bunu bir şekilde çözecek” ifadelerini kullandı.