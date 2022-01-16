Solana (SOL) Fiyat Analizi: %15 Yükseliş Bekleniyor

Altcoin piyasalarının yönünü belirleyen lider kripto para Bitcoin, 16 Ocak itibarıyla yatay görünümünü sürdürüyor. BTC 42.000 dolar desteğinin üzerinde işlem görürken, altcoin piyasalarında pozitif ayrışmalar görülüyor. Cardano (ADA) ve Terra (LUNA) %6’nın üzerinde yükselirken benzer bir performans popüler altcoin Solana’da (SOL) da bekleniyor. Kripto para analistleri Solana fiyatının hızlı bir yükseliş trendine gireceğini belirtiyor. İşte SOL için takip edilmesi gereken fiyat hareketleri.

Genel Görünüm

Kripto para analisti Akash Girimath, Solana fiyatının önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıktığını ve yükselişine devam edeceğini bildiriyor. Deneyimli analist, SOL fiyat grafiğinde görülen volatilite sıkışmasının yükselişin devam edeceğinin bir işareti olduğunu düşünüyor. Girimath’a göre, SOL yükselen bir trend içerisinde harekete başladı ancak 115,5 doların altında gerçekleşecek olan olası bir günlük kapanışın bu tezi geçersiz kılacağını bildiriyor:

“Solana 115,5 dolar ile 144,7 dolar aralığında yer alan talep bölgesinin üzerine çıkmayı başardı ve bu durum yükseliş görünümüne işaret ediyor. SOL, %15’lik bir yükseliş ile 174,3 doları hedefliyor ve hazırlık olarak bu alanın üzerinde konsolide oluyor. 115,5 dolar bariyerinin altına yakın dört saatlik bir mum çubuğu, yükseliş tezini geçersiz kılarak daha düşük bir dip oluşturabilir.”

Solana Fiyatı Yükselişe Hazır

Analist Girimath Solana fiyatının, 7 Ocak’tan bu yana üç defa haftalık destek seviyesine denk gelen 135,7 dolardan sıçradığını bildiriyor. Solana fiyatı Girimath’ın bahsettiği bu destek seviyesinin üzerine en son çıkışının ardından %17’lik bir yükseliş yaşadı. Kripto para analisti, kısıtlı gerçekleşen bu yükseliş hareketinin devam etmediğini ve günlük talep bölgesine denk gelen 115,5 dolar ile 144,7 dolar seviyelerinin yeniden test edildiğini bildiriyor. Girimath’a göre SOL fiyat grafiğinde şu an için ilk hedef 169,7 dolarda yer alıyor.

Akash Girimath’ın SOL/USD paritesi için arz ve talep bölgeleri. Kaynak: Tradingview

“SOL bahsedilen engeli şu an yeniden test ettiğinden konsolidasyon yerinde görünüyor ve bir volatilite eksikliğine işaret ediyor. Bu nedenle, ortaya çıkan yükseliş trendi ilk önce günlük arz bölgesine denk gelen 169,7 doları ardından haftalık direnç seviyesine denk gelen 174,3 doları yeniden test ederek, hızlı bir yükseliş trendi gösterecektir. Toplamda bu artış, mevcut seviye olan 149,1 dolardan %16’lık bir kazanç oluşturacaktır.

Solana Daha Düşük Dipler Üretebilir

Akash Girimath, Solana fiyat grafiğinde ayı tehdidinin devam ettiğini bildiriyor. Girimath, altcoinin grafiğinde 115 doların altında bir kapanışın gerçekleşmesinin düşüş trendini başlatacağını işaret ediyor. Kripto para analisti, Solana’nın fiyatını aradığını bildiriyor ve bu durumun hem ayılar hem de boğalar için bir mücadele ortamı oluşturduğunu düşünüyor. Deneyimli analist devam eden konsolidasyonun, boğaların zayıflığına dair bir işaret olabileceğinin altını çiziyor. Girimath’a göre SOL fiyat grafiğinde oluşacak her dip seviye için boğaların devreye girme ihtimali bulunuyor:

“Mevcut durumda satıcılar kontrolü ele alabilir ve SOL fiyatını 135,7 dolarda yer alan haftalık destek seviyesine indirebilir. Bu seviye büyük bir talep bölgesine denk geliyor bu nedenle alıcıların geri gelme şansı bulunuyor. Alıcıların ağır basması durumunda, yükseliş trendinin yeniden başlama ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte, 115,5 dolar bariyerinin altına yakın dört saatlik bir mum çubuğunun görülmesi yükseliş tezini geçersiz kılacaktır. Böyle bir durumda SOL için daha düşük bir dip seviyenin oluştuğunu görebiliriz. Daha düşük bir dip, Solana fiyatını, boğaların toparlanıp bir sonraki ayağa kalkmaya hazırlanabileceği 110,3 dolarlık destek seviyesine denk getirebilir.”