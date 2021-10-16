Sivasspor Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı izleyen futbolseverler bolca gol izledi. Ancak sahadan iki takım da 1’er puanla ayrıldı. Maçta kazanan çıkmazken, sahada seyir zevki yüksek bir maç vardı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı maçta Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Son bir kaç haftadır aldığı iyi sonuçlarla yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Sivasspor’un rakibi Antalyaspor ise yeni teknik direktörü ile çıktığı maçla birlikte çıkış yakalamanın peşindeydi. Maçta bolca gol olmasına karşın kazanan çıkmadı.

Sivas’ta Gol Düellosu

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynan karşılaşma, adeta bir gol düellosu şeklinde geçti. İlk golü ev sahibi Sivasspor bulurken, ilk yarı bitmeden Antalyaspor 2 gol birden buldu ve öne geçmesini bildi. İkinci yarının büyük bölümünde topun sahibi olan Sivasspor, beraberlik golünü buldu ve maç bu şekilde sonuçlandı.

Ligin köklü ekiplerinden olan Sivasspor, bu sezona kötü başlasa da sonradan toparlanmasını bildi. İlk 2 maçını kaybeden yiğidolar, ardından yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta oynan Beşiktaş maçıyla bozmuştu. 9. hafta oynan Antalyaspor maçıyla birlikte yeni bir seriye başlamak isteyen Sivasspor, geri düştüğü maçta 1 puan almasını bildi. Öte yandan yeni teknik direktörüyle yeni bir başlangıç yapmak isteyen Antalyaspor da 2-1 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı.

Tam 4 golün çıktığı maçta gol perdesini ev sahibi ekip Sivasspor açtı. Sivas’ın ilk golü 10. dakikada Caner Osmanpaşa’nın ayağından geldi. Golün ardından baskılarını artıran Antalyaspor, çok geçmeden Sivasspor’un golüne karşılık verdi. 24. dakikada sahneye çıkan Fredy, takımına beraberliği getiren gole imza attı. İlk yarının sonuna yaklaşılırken 42. dakikada ilk golün sahibi Fredy bu kez gol pasını verdi. Topu ağlarla buluşturan isim ise Doğukan Sinik oldu. Beraberlik golünü arayan Sivasspor, ilk yarının hemen başında Olarenwaju Kayode’nin ayağından aradığı golü buldu. 45. dakikada topu ağlarla buluşturan Kayode, yeniden eşitliği sağladı ve maç bu skorla tamamlandı.