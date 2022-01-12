Sivassporlu Max Gradel’den Fildişi Sahili’ne hayat öpücüğü

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda üç maç sona erdi.

Kamerun’da düzenlenen turnuvanın dördüncü günü, E ve F gruplarında üç maçla devam etti.

Douala kentindeki Japoma Stadı’nda oynanan E Grubu mücadelesinde ise Fildişi Sahili, 5. dakikada Max-Alain Gradel’in ağları sarsmasıyla Ekvator Ginesi’ni 1-0 yendi.

F Grubu maçları, Limbe kentiyle aynı adı taşıyan statta oynandı. Olaylı geçen ve hakemin maçın normal süresi tamamlanmadan iki kez bitiş düdüğünü çaldığı ilk maçta, Mali, Tunus’u 1-0’la geçti.

Grubun diğer karşılaşmasında ise turnuvada ilk kez mücadele eden Gambiya, 10. dakikada Ablie Jallow’un golüyle Moritanya’yı 1-0 mağlup etti.