Sivasspor Trabzonspor 15 Ocak İddaa Tahminleri

Sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olan Trabzonspor, en zorlu virajlardan biri olan Sivasspor deplasmanında. Sonucunun öngörülmesi oldukça zor olan bu karşılaşma için iddaa tutkunları merakta. İşte Sivasspor Trabzonspor İddaa Tahminleri.

Süper Lig’in köklü ekiplerinden Sivasspor, sezonun en kuvvetli şampiyonluk adayı Trabzonspor’u ağırlayacak. Keyif verecek bir mücadeleye sahne olacak olan bu karşılaşma için iddaa tahminleri ise merakla bekleniyor. İddaa tutkunları arama motorlarında, Sivasspor Trabzonspor iddaa tahminleri, 15 ocak iddaa tahminleri, Sivasspor Trabzonspor iddaa analizi gibi kelimeleri sıklıkla aramaya başladı.

Sivasspor İddaa Analizi

Sivasspor, Süper Lig’e her ne kadar iyi bir başlangıç yapamamış olsa da özellikle sezonun ilk devresinin son haftalarında oldukça etkili bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta da evinde hiç mağlubiyeti bulunmayan Konyaspor’u kendi sahasında ilk mağlubiyetiyle tanıştıran Sivasspor, tüm rakiplerine sorun çıkarabilecek konumda.

Sivasspor özellikle kendi evide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. evinde bu sezon sadece ilk hafta oynadığı Konyaspor maçını 1-0 kaybeden Sivas temsilcisi, haricinde mağlup olmadı. Sivasspor’da bu güne kadar oynanan 20 maçın 19’unda forma giyen Hakan Arslan ve 18 maçta oynayan Max Gradel, en önemli eksilikler olarak göze çarğıyor. Ayrıca Ulvestad, Felicx ve Farj de Trabzonspor karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor İddaa Analizi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı’nın göreve geldiği günden bu yana yakaladığı çıkışı sürdürüyor. Bu sezon 20 maç oynayan bordo mavililer sadece Antalyaspor deplasmanında mağlup olurken, topladıkları 49 puanla en yakın rakibi Konyaspor’un tam 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Trabzonspor, bu sezonun en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor. Kadro derinliği ve performansı oldukça yüksek olan oyuncularıyla dikkat çeken Trabzon temsilcisinde önemli sakatlar da geri döndü. Geçtiğimiz hafta en önemli oyuncularından biri olan Nwakaeme’nin de iyileşerek takıma dönmesi bordo mavili ekibin gücüne güç katmıştı. Ancak Nwakaeme ve Siopis Covid-19’a yakalandı. Trabzonspor’da şu an göze çarpan en önemli eksik bu iki oyuncu.

Sivasspor Trabzonspor İddaa Tahmini

Her ne kadar bu maçın favorisi küçük bir farkla Trabzonspor olarak gösterilse de, Sivasspor da evinde bileği en zor bükülen ekiplerden bir tanesi. Sivasspor’un oyun anlayışı dikkate alındığında bu maçın ilk yarısında 2 gol çıkması zor görünüyor. Sivasspor’un bu sezon oynadığı 20 maçın sadece 6 tanesinde ilk yarı 2 veya daha fazla gol çıktı. Ayrıca Trabzonspor ikinci yarı başlamasına rağmen 10 puan gibi kapanması oldukça güç bir fark açmış durumda ve Sivas deplasmanına önce mağlup olmamak için çıkacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında bu karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılması güç duruyor. Skor tahminim 1-1.

Sivasspor Trabzonspor İddaa Tahmini: 2,5 Alt Oran: 1,40

Sivasspor Trabzonspor İddaa Yüksek Oran Tahmini: MSX Oran: 2,65