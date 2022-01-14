Sivasspor ile Trabzonspor 32. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 15 Ocak Cumartesi günü Sivas’ta yapacakları maçla Süper Lig’de 32. kez karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor’da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor’un 15, Demir Grup Sivasspor’un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor’un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Sivas’taki maçlar

Bordo-mavililer, Sivas’ta oynanan maçlarda zorlandı. Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.