Ligin köklü kulüplerinden Sivasspor ile Antalyaspor, sezonun 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezona istediği gibi başlayamayan iki takımın mücadelesinde her iki takım da galibiyet arayacak. Son haftalarda çıkış yakalayan Sivasspor, Antalyaspor karşısında da bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor’un Antalyaspor’u konuk edeceği karşılaşmaya her iki takım da 3 puan için çıkacak. Sezonun ilk iki maçını kaybettikten sonra 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan Sivas temsilcisi, son hafta Beşiktaş’a kaybetse de, Antalyaspor karşısında galip gelmenin peşinde. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor ise yeni teknik direktörü Alfons Groenendijk ile ilk maçını kazanmak istiyor.

Sivasspor Sahasında Kazanmak İstiyor

Ligin başarılı kulüplerinden Sivasspor, her ne kadar yeni sezona istediği gibi başlayamasa da 3. haftadan itibaren bir çıkış yakaladı. İl iki hafta maçlarını kaybeden Sivasspor, ardından yakaladığı 5 haftalık yenilmezlik serisiyle moral buldu. Son hafta Beşiktaş deplasmanında mağlubiyetle ayrılsalar da, evinde Antalyaspor’u ağırlayacak olan Sivasspor’un bu maçta 3 puandan başka bir düşüncesi yok.

Geçtiğimiz sezon da oldukça başarılı bir performans sergileyen ve ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil eden Sivas temsilcisi, yoğun maç temposu nedeniyle ilk iki hafta oynadığı maçları kaybetti. UEFA Konferans Ligi’nden talihsiz bir şekilde elenen Sivasspor, ardından tamamen lige odaklandı ve 5 maç üst üste hiç kaybetmedi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak olan maçta galip gelmek isteyen Sivasspor, çıkışını sürdürmek istiyor.

Antalyaspor’da Yeni Teknik Direktör

Sezona Ersun Yanal yönetiminde Başlayan Antalyaspor, bir türlü istediği sonuçları alamadı. İlk 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Antalyaspor’da geçtiğimiz hafta Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yönetim kötü gidişata son vermek için Hollandalı teknik adam Alfons Groenendijk ile anlaştı. Groenendijk yönetiminde ilk maçına Sivasspor deplasmanında çıkacak olan Antalyaspor, yeni bir sayfa açmak istiyor.