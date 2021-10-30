Sivasspor Altay Deplasmanında

Ligimizin tecrübeli takımlarından Sivasspor, bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen İzmir temsilcilerinden Altay’a konuk olacak. Zorlu bir deplasman olan İzmir’e gidecek olan Sivasspor, her ne kadar zor mağlup olan bir ekip olsa da aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Altay karşısında galip gelerek yeni bir çıkış yakalamak isteyen yiğidolar, evinde galip gelmek isteyen İzmir temsilcisi karşısında 3 puanı kovalayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Altay-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig’de 11. haftaya 15 puanla 9. sırada giren Altay, son 3 maçından puan çıkaramadı. Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig’de birbirlerine rakip olmuştu.

Siyah-beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan’ın sakatlıkları bulunuyor.