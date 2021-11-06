Sis nedeniyle yarıda kalan maç İstanbulspor’un

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan ve 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle devam eden müsabaka, etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine hakem Burak Pakkan tarafından 62. dakikada bir gün sonraya ertelenmişti.

Bugün kaldığı dakika ve şartlarda devam edilen karşılaşma, gol düellosuna sahne oldu. Menemenspor’un 4 dakika içerisinde bulduğu gollerle skoru 2-2’ye getirdiği maç, 3-2 İstanbulspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbulspor’a galibiyeti getiren golleri dün 33. dakikada Ethemi, 37. dakikada Topalli ve bugün 90+1. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Menemenspor’un ise bugün 72. dakikada Rasheed Akanbi ve 76. dakikada penaltıdan Mazlum Demir ile bulduğu goller puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 16’ya yükselten İstanbulspor, maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. 11 puanda kalan Menemenspor ise 15. sırada konumlandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Mehmet Şengül

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 90+2 Ferhat Yazgan), Oğuzhan Berber (Dk. 82 Okan Erdoğan), Emrecan Uzunhan, Emir Kaan Gültekin, Ethemi (Dk. 82 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 89 Mertan Caner Öztürk), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ahmet Aslan (Dk. 46 Emre Özer), Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 46 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 60 Pote), Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl

Goller: Dk. 34 Ethemi, Dk. 37 Topalli, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 71 Rasheed, Dk. 77 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Berber, Dk. 32 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 21 Mete Çelik, Dk. 30 Mazlum Demir, Dk. 86 Rasheed, Dk. 90+2 Batuhan Ahmet Şen (NasaDoge Menemenspor)