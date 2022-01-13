Shiba Inu (SHIB) Fiyat Analizi : Boğa Koşusu Kapıda

Altcoin piyasalarının yönünü belirleyen lider kripto para Bitcoin, 11 Ocak itibarıyla yukarı yönlü bir harekete başladı. Lider kripto para, FED başkanın piyasalara yönelik açıklamasının ardından düzeltme gösteriyor. Bu duruma paralel olarak, altcoin piyasalarında da ciddi yükselişler görülüyor. Popüler meme token Shiba Inu, 11 Ocak’tan bu yana %23 yükseliş gösterdi. Kripto para analistleri SHIB için yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor ve %46’lık bir artış bekliyor.

Genel Görünüm

Kripto para analisti Akash Girimath, lider kripto paranın geçtiğimiz hafta pazartesi günü gördüğü 47.609 doları yeniden test etmek için bir hamle başlattığını bildirmişti. BTC’de görülen bu yükseliş hareketine paralel olarak, altcoin piyasalarında da yükselişin süreceği düşünülüyor. Kripto para analisti Sarah Tran, Shiba Inu’nun kritik bir direnç seviyesine yaklaştığını bildiriyor. Tran, bu direncin kırılması halinde SHIB fiyatında %46’lık bir artış yaşanabileceğini düşünüyor. Deneyimli analist, 0,00003214 dolar seviyesinin Shiba Inu için önemli bir direnç olduğunu belirtiyor:

“Shiba Inu fiyatı, ana direnç seviyesinin üst sınırına yaklaştığı için %46’lık bir artışa hazır görünüyor. 0,00003214 dolara denk gelen bu sınırın üzerinde bir fiyatlama, yükseliş hedefinin ulaşacağı noktayı 0,00004693 dolara koyacaktır. Öte yandan, SHIB yukarı yönde çok sayıda zorlu direnç ile karşılaşabilir.”

Shiba Inu Boğaları Saldırıya Hazır

Sarah Tran, Shiba Inu fiyat grafiğinde düşen kama formasyonu oluştuğunu bildiriyor. Tran, oluşan formasyonunun üst sınırının 0,00003214 dolara denk geldiğinin altını çiziyor. Deneyimli analist, üst sınırın kırılması halinde ciddi bir yükseliş geleceğini düşünüyor. Analist, Momentum Ters Çevirme Göstergesi’nin (MRI) de SHIB boğalarının devreye gireceği sinyalini verdiğini bildiriyor. Kripto para analisti, popüler altcoin için ilk direncin 0,00003296 dolarda yer aldığını belirtiyor. Analist Tran, ikinci direnç seviyesinin ise 0,00003417 dolarda yer aldığına ve bu seviyenin MRI’nın işaret ettiği direnç olduğuna dikkat çekiyor:

“Shiba Inu fiyatı, 12 saatlik grafikte altcoin için yükselişin geleceğini işaret eden düşen bir kama formasyonu oluşturdu. SHIB fiyatı, geçerli formasyonun üst sınırı olan 0,00003214 dolardan yukarı doğru bir hamle gerçekleştirirse fiyat 0,00004693 dolara doğru %46’lık bir artış gösterebilir. MRI, art arda ikinci dip sinyalini vererek Shiba Inu fiyatının tersine çevrilmeye hazır olduğunu gösteriyor. Shiba Inu fiyatı için ilk direnç 0,00003296 dolarda yer alırken, MRI tarafından verilen direnç çizgisinde 0,00003417 dolar direnç görevi görüyor.”

Kripto para analisti Tran, Shiba Inu’nun 0,000032 doların üzerinde bir fiyatlama yapması halinde 0,000035 dolarda ve 0,000036 dolarda ek dirençler ile karşılaşabileceğini bildiriyor. Tecrübeli analist, bu seviyelerin kırılmasının ardından Shiba Inu fiyatının %50 Fib. geri çekilme seviyesinin üzerine çıkacağını belirtiyor. Tran’a göre, popüler meme token bu seviyelerin ardından %61,8 Fib. geri çekilme seviyesi ve %78,6 Fib. düzeltme seviyesini hedefleyebilir:

“SHIB, 0,00003638 dolarda yer alan %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine yaklaşmadan önce 0,00003509 dolarda ek direnç ile karşılaşabilir. SHIB’de daha fazla satış baskısının görülmesi fiyatı, %50 Fib. geri çekilme seviyesine denk gelen 0,00003981 doların, direnç olarak devreye girmesini sağlayabilir. Shiba Inu fiyatı, 0,00004693 dolardaki iyimser hedefe yaklaşmadan önce %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk gelen 0,00004324 dolarda son bir direnç görecek. Satın alma emirlerinde görülecek ani artışla beraber daha büyük beklentiler devreye girebilir. Bu beklenti, boğaları %78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 0,00004813 doları hedeflemeye teşvik edebilir.”

Shiba Inu İçin Satış Baskısı Gelebilir

En popüler meme token, bu haber yazılırken 0,00003216 dolardan işlem görüyordu. Analist Tran, satış baskısının gelmesi durumunda SHIB fiyatının şu anda bulunduğu seviyeden daha da düşebileceğini belirtiyor:

“Satış baskısı artarsa, Shiba Inu fiyatı en yakın destek seviyesi olan 0,000002993 doları test edebilir. Bu seviyelerin ardından 4 Aralık’ta görülen 0,00002944 dolar ve 5 Ocak’ta görülen 0,000002848 dolar destek görevi görecektir.”

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