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Shiba Coin (SHIB) İçin Önemli İddia: Listeleme Olacak

Haberler 13 Ocak 2022 0 Comment

Shiba Coin (SHIB) İçin Önemli İddia: Listeleme Olacak. Köpek temalı kripto para birimleri Shiba coin (SHIB) yani Shiba Inu ve Dogecoin (DOGE) yeni günde yukarı yönlü ivmelerini korumaya çalışıyor. Dün ABD’den gelen enflasyon verisi ile kripto para birimleri yukarı yönde ivmelenmişti. Ancak bu süreçte DOGE ve SHIB diğer altcoin projelerine oranla daha olumlu bir grafik sergiledi. Shiba Inu’nun yakaladığı ivmede ise Robinhood söylentilerinin önemli bir etkisi oldu. Zerohedge isimli 1,1 milyon takipçili Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Robinhood’un Shiba coin listelemesinin şubat ayına kadar gerçekleşebileceği belirtildi.

Kripto para birimleri yeni haftaya olumlu başlayamamış olsa da yukarı yönlü bir ivme yakalamayı başardı. Hafta başında Bitcoin’in 39.000 dolar seviyelerini ziyaret etmesi, altcoin projelerinde büyük düşüşlere neden olmuştu. Ancak bu noktada kazanılan ivme, dün açıklanan ABD enflasyon verisi ile birlikte hızlandı. Bitcoin bu süreçte 44.000 dolar seviyesini test ederken, Shiba coin 0,0000329 dolar seviyelerine ulaşmayı başardı.

Shiba Coin Listelenecek mi?

Dün yakalanan bu genel yükseliş trendinde köpek temalı kripto para birimleri diğer altcoin projelerine oranla daha olumlu bir grafik sergiledi. Hafta başında 0,13 dolar seviyelerine gerileyen Dogecoin, yeni günde 0,178 dolar seviyelerini yakalamayı başardı. Shiba coin ise bu süreçte 0,000025 dolar seviyelerinden 0,000032 dolar seviyelerine kadar yükseldi. SHIB fiyatındaki bu güçlü yükselişte ise dün yapılan bir paylaşım oldukça etkili oldu. Finans piyasalarına yönelik önemli yazılar kaleme alan ve 1,1 milyon takipçili sosyal medya hesabında bu yazıları paylaşan Zerohedge, dün Shiba Inu yatırımcılarını yeniden heyecanlandıran bir söylentiyi paylaştı. Paylaşımda Robinhood’un Shiba Inu listelemesinin şubat ayında veya daha erken gerçekleşebileceği vurgulandı. Bu söylenti ile birlikte ise SHIB hızla yükselişe geçti.

Robinhood Listelemesi Yeniden Gündemde

Shiba Inu’nun ekim ayının son haftasında yakaladığı güçlü yükseliş trendinde Robinhood listeleme söylentilerinin büyük bir etkisi olmuştu.  Bu süreçte köpek temalı kripto para birimi 0,000088 dolar seviyelerine kadar yükselmiş ve en değerli 10 kripto para biriminden biri olmayı başarmıştı. ABD merkezli ticaret platformu Robinhood’un o dönem SHIB’i listeleyeceğine yönelik söylentilerin çıkmasında ise şirketin paylaşımları etkili olmuştu. O dönem Robinhood’un kullanıcılarına “Shiba Inu’nun listelemesini ister misiniz?” şeklinde yönelttiği sorular, Shiba Inu topluluğu içerisinde büyük bir hareket başlatmıştı. Change.org üzerinde başlatılan imza kampanyasında 300.000 imza toplanmış ve Robinhood ve Shiba coin uzunca bir süre gündemin ilk sırasında yer almıştı.

Robinhood CEO’su Vladimir Tenev o dönem yaptığı açıklamada, şirketinin güvenliğe öncelik vereceğini vurgulamıştı. Tenev, listelenecek kripto para biriminin bazı katı kriterlerden geçmesi gerektiğini belirtmiş ve Shiba coin listelemesine yönelik net cevaplar vermekten kaçınmıştı. Şirketin kripto para bölümünün sorumlularından Christine Brown ise katıldığı bir programda, Shiba Inu topluluğundan övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Brown, listelemeye yönelik kesin bir karar olmadığını ve bu konu hakkında konuşamayacağını belirtmişti. Robinhood tarafından son söylentilere yönelik ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bitso’da da İşlemler Başlamıştı

Shiba Inu’nun yakaladığı yükselişte dün büyük bir borsada listelenmiş olmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere Meksika’nın en büyük kripto para borsası Bitso, dün Shiba coin işlemlerini başlattığını duyurmuştu. Bitso, Shiba coin ile birlikte 15 kripto para birimini daha destekliyor. Ancak desteklenen altcoin projeleri içerisinde Dogecoin yer almıyor. Shiba Inu 2021 yılının son çeyreğinde de Gemini, Kraken, Unocoin gibi önemli borsalarda da listelenmişti.

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