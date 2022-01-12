Shiba Coin (SHIB) İçin Olumlu Haber: Popüler Borsa İşlemleri Başlattı

Kripto para piyasasının en çok konuşulan ve tartışılan altcoin projelerinden biri olan Shiba coin yani Shiba Inu (SHIB), yeni güne yükselişle başladı. Pazartesi günü Bitcoin’in 39.000 dolar seviyelerine gerilemesiyle başlayan düşüşte 0,000025 dolar seviyelerini test eden SHIB, yeni günde 0,000028 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Köpek temalı kripto para biriminin geniş yatırımcı kitlelerine ulaşması açısından önemli borsa listelemeleri ise gelmeye devam ediyor. Güney Amerika’nın en önemli kripto para borsalarından Bitso, kurumsal sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile Shiba Inu alım satım işlemlerinin başladığını duyurdu.

Kripto para birimleri yeni güne yükselişle başladı. Lider kripto para biriminin 43.000 dolar seviyelerini test ettiği süreçte birçok altcoin projesi de %10’a yakın değer kazanmayı başardı. Gün içerisinde ABD’den gelecek enflasyon verisinin piyasalarda hareketlilik yaratacağı belirtiliyor. Köpek temalı kripto para birimlerinin son dönemde en çok konuşulanı Shiba coin ise açıklanacak veri öncesi 0,000028 dolar seviyelerinde konsolide olmaya çalışıyor.

Shiba Coin Listelemeleri Sürüyor

Shiba coin 2021 yılının son çeyreğinde büyük bir ralli başlatmış ve en değerli 10. kripto para biriminden biri olmayı başarmıştı. SHIB’in yakaladığı bu yükselişte farklı bölgelerdeki farklı borsalarda listelenmiş olması oldukça etkili olmuştu. Köpek temalı kripto para birimi bu süreçte Gemini, Kraken gibi dev ABD borsalarında listelenmişti. Hindistan’ın en büyük kripto para borsalarından Unocoin, İspanya’nın en büyük kripto ticaret platformu olan Bit2Me gibi farklı bölgelerdeki platformlar da kullanıcılarını Shiba Inu ile buluşturmuştu. Tüm bu listeleme haberlerine yeni günde bir yenisi daha eklendi. Shiba coin Meksika’nın en büyük kripto para borsası Bitso’da da işlemlere açıldı. Borsanın kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, kullanıcıların SHIB alım satımına başlayabileceği duyuruldu.

Bitso, risk sermayesi şirketi Tiger Global ve 48 milyar dolarlık hedge fonu Coatue Management gibi yatırımcılardan C Serisi finansman turu sırasında 250 milyon dolar topladıktan sonra Mayıs 2021’de ilk kripto para unicorn’u oldu. Borsa 2,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Kasım ayında şirket, Bitso Shift girişiminin bir parçası olarak Meksika ve ABD arasında sınır ötesi ödemeleri etkinleştirmek için kripto devi Circle ile bir anlaşma yaptı. Borsa ayrıca San Francisco merkezli blockchain şirketi Ripple’ın da uzun bir süredir iş ortağı. Bitso, Shiba coin ile birlikte 15 kripto para birimini daha destekliyor. Ancak köpek temalı kripto para birimlerinin atası Dogecoin bu listelenen varlıklar arasında yer almıyor.

Yükseliş Başlayabilir

Shiba coin son birkaç haftada sert bir düşüş yaşadı. Bu süreçte birçok SHIB yatırımcısı zarara uğrarken, balinaların Shiba Inu toplamaya devam ettiğine yönelik veriler gelmişti. SHIB grafiğini inceleyen teknik analistler ise yaptıkları son paylaşımlarda altcoinin yeniden yükselişe geçebileceğine yönelik paylaşımlarda bulundu. Örneğin FXStreet analistleri, Shiba Inu’nun aşırı satım bölgesinde olduğuna dikkat çekti. Analistler, ilerleyen süreçte 0,000078 dolara bir rahatlama rallisi olabileceğini tahmin ediyor. Sosyal medyanın popüler isimlerinden Altcoin Sherpa ise son paylaşımında, Bitcoin’deki durumun SHIB için oldukça kritik olduğunu belirtti. Sherpa, Shiba Inu’nun toparlanacağına yönelik beklenti içerisinde olsa da yatırımcıları alım için bir süre daha beklemesi gerektiğini açıkladı:

“Bunu görmek acı verici. Sonunda iyi bir satın alma olacak ama ben daha çok BTC’nin toparlanmasını, piyasasının olumluya dönmesini bekliyorum. Daha fazla bireysel yatırımcının geleceğini düşünmeye başladığımda birikime başlayacağım.”