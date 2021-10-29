Sezon Sonuna Kadar Forma Giyemeyecek

Trabzonspor camiası Gervinho’dan gelen haberle sarsıldı. Bu akşam oynan ve Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada sakatlanan Gervinho’nun tetkikleri yapıldı. Sakatlığı oldukça ciddi olan 34 yaşındaki Fildişili oyuncunun bu sezon sahalara dönmesi çok zor görünüyor.

Sezonun en iyi sonuçlarını alan takımı Trabzonspor büyük bir şok yaşıyor. Bu akşam oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak Andreas Cornelius’a bırakan Fildişili oyuncu Gervinho’nun hastanede yapılan tetkikleri sonucunda sağ ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Bir sporcu için oldukça ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya olan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sezon yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 yenen bordo mavili takımdan kötü haber geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Gervinho’nun sağ ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gervinho’nun durumuna ilişkin konuşan Abdullah Avcı oyuncunun sakatlığıyla ilgili “Sağ çapraz bağı kopmuş. Hem kulübümüze hem Gervinho’ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal 5-6 aylık süreçtir” ifadelerini kullandı.