UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu G Grubu’nda Sevilla ile Lille karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Sevilla Lille maçı canlı izle.

Sevilla – Lille maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda İspanyol ekibi Sevilla evinde Fransa temsilcisi Lille’i ağırlıyor. Sevilla ile Lille arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Sevilla – Lille canlı maç izle

İki takım arasında oynaan son maçı 0-0 berabere tamamlanmıştı.

Grupta Sevilla’nın 3, Lille’in 2 puanı bulunuyor.

Sevilla Lille maçı iddaa oranları

1: 1.40

0: 3.20

2: 5.00

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son yedi iç saha maçının sadece birini kaybeden Sevilla (4G 2B), tek yenilgisini Aralık 2020’de Chelsea’den aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son dört deplasman maçını kaybeden Lille, bu karşılaşmaların her birinde en az ikişer gol yedi (toplam 11).

Şampiyonlar Ligi’nde attığı son beş golü duran toptan kaydeden Sevilla, bu sezonki iki golünü de Ivan Rakitic’in penaltılarıyla buldu.

Lille’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı tek golü Burak Yılmaz direkt frikikten kaydetti.

Sevilla’nın Şampiyonlar Ligi’nde attığı 79 golün sadece yüzde 11’ini İspanyol oyuncular kaydederken (9); kırmızı-beyazlı ekip adına rakip fileleri havalandıran son İspanyol, Borussia Dortmund karşılaşmasında Suso’ydu.

Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği son 20 maçın sadece üçünde gol atan Burak Yılmaz, öncesinde üst üste altı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmıştı.