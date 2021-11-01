Sevilla Lille maçı canlı izle Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi

Sevilla evinde Lille‘i konuk edecek. 2 Kasım Salı akşamı Türkiye saati ile 23:00’te sahne alacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesini, EXXEN platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sevilla Beraberliklere Razı Geldi

İspanya La Liga’da 11 hafta sona ererken, Real Madrid ile birlikte liderlik koltuğunu paylaşan Sevilla, ligde harika bir performans ortaya koyarken, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde üst üste beraberliklerle yetindi. Ligde son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle kapatan Sevilla, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda ise evinde ilk hafta Salzburg ile, ardından deplasmanda Wolfsburg ve Lille ile gollü beraberliklere razı geldi. Toplam 14 resmi maçta sadece 10 kişi kaldığı Granada deplasmanından mağlup ayrılan Sevilla, Julen Lopetegui yönetiminde iki kulvarda birden kolay maç kaybetmiyor ve zirvenin önemli adayları arasında yer alıyor. Sevilla takımında Papu Gomez ve Rekik sakat.

Lille Kan Kayıplarını Sürdürdü

Fransa Ligue 1’in son şampiyonu Lille’de, Galtier’in gidişiyle birlikte zor günler başladı. Fransa Ligue 1 sahnesinde ilk 12 hafta geride kalırken, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sezona etkisiz başlayan Lille, 11. sıraya kadar gerilerken, aynı kötü performansı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’na taşıdı ve 3 maçtan sadece 2 puan çıkarabildi. Fransa Ligue 1’de son 3 haftayı 1 puanla kapatan ve son olarak lider PSG’ye deplasmanda 2-1 kaybeden Lille cephesinde, teknik adam Jocelyn Gourvennec’in tahtı sallanırken, konuk ekip iki kulvarda birden güven vermedi. Lille cephesinde Botman ve Jardim’in sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Şampiyonlar Ligi sahnesinde ilk 3 haftayı namağlup geçirse de, galibiyet hedefine bir türlü ulaşamayan Sevilla, evinde ağırlayacağı Lille karşısında ilk galibiyetini alacaktır.