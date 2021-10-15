Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de ilk 8 haftanın en iyi teknik direktörü oldu. Comparisonator’ın ölçümlerine göre Beşiktaş’ın tecrübeli teknik patronu, takımını birçok istatistikte zirveye taşımayı başardı.

Beşiktaş’ı geçen sezon Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın başarılı performansını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı geride kalan 8 haftada Süper Lig’in en iyi hocası unvanını elde etti. Comparisonator adlı futbol istatistik kurumunun yaptığı ölçümler sonucu genç teknik adam, rakiplerini birçok alanda geride bıraktı. Beşiktaş, hocası ile atılan goller ve kazanılan defansif bire birde ilk sırayı aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig’de ilk 8 haftanın en iyi hocası

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ligin ilk sekiz haftasında hücum hareketleri, başarılı hücum hareketleri, başarılı dripling, ceza sahasında topa vurma ve isabetli şut istatistiklerinde ligdeki diğer 19 takımın ortalamasını geride bıraktı. Beşiktaş, genç teknik direktörü ile başarılı savunma hareketleri, müdahaleler, top kazanımları ve yediği gollerle ilk sırayı alarak savunmada farkını gösterdi. Yalçın, başarısını sahada olduğu kadar sayılarla da belgeledi.