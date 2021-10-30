Sergen Yalçın: Şapkamızı önümüze koyacağız

Süper Lig’in 11 haftasında Hatayspor karşısında 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın “Şapkamızı önümüze koyacağız. Bakalım ne oluyor bitiyor.” dedi. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçı sonrası konuştu.

İşte Sergen Yalçın’ın sözleri:

“Amatörce bir gol yedik. Bu seviyede olmaması gereken şeyler. Oyun hatalar oyunu, kötü bir golle 1-0 mağlup olduk. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok. İyi oynamadık.

Çarşamba günü oynayacağımız Sporting’e hazırlanıyoruz. Ardından Trabzon var. Sonra milli ara geliyor.

Performansların böyle olmaması gerekiyor. Oyuncuların kendileriyle alakalı bir konu. İstek, arzu yukarıda olmalı. Maçtan önce de oyuncularla konuştuk. İstediğimiz fiziksel güç, istek, arzu olmuyor. Pozisyonlar var. Ancak böyle acemice golleri çıkarmak zor. Düzelteceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bakalım ne oluyor bitiyor.

Batshuayi’nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. 2 orta saha var. N’Koudou yok. Beşiktaş’ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine.”

Kaynak: Haber Global