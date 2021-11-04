Sergen Yalçın: Oyunun ve skorun sorumlusu benim

Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon karşısında alınan 4-0’lık skoru “ağır bir mağlubiyet” olarak değerlendirdi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından Jose Alvalade Stadı’nda tek soru alarak basın toplantısı düzenledi.

“Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil” diyen Yalçın şunları söyledi:

“İlk 30 dakikalık bölümde daha kontrollü bir oyun oldu. Penaltıdan sonra takım demoralize oldu, motivasyonumuz çok düştü. 10 dakika içinde 3 gol yedik, bu normal bir durum değil. Bu seviyede bir takımı demoralize etmek istiyorsan, böyle penaltıları veriyorsun. Hakemin maşallahı vardı. Aynı penaltı bize de vardı, çalmadı.

Burada sorumlu benim ve skorların sorumluluğunu alması gereken de benim. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, üst seviye. Ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde oyunda çok da bir şey yoktu. Şampiyonlar Ligi’nde biraz sıkıntı yaşadık, ağır geldi bize. Skorlar da camiamıza ağır geldi. Oyuncularımızın da moral ve motivasyonu kayboluyor bu tip müsabakalardan sonra

Şu andan sonra yapacağımız şey lige dönüp, oyuncularımızı moral ve motivasyon olarak toplamak. Hayat devam ediyor. Şimdi 3 gün sonra önemli bir maçımız var, geri dönüşler kolay olmuyor ama en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız”