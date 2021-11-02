UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz’in Sporting Lizbon ekibiyle karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak. Portekiz’in Sporting Lizbon ekibiyle karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Avrupa’da ilk peşinde…

Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi’nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz’in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul’daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa’dan elendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3 MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu’nda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund’a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax’a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde organizasyondaki üçüncü maçta ise Sporting Lizbon’a İstanbul’da 4-1 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın yönetimindeki 5 Avrupa kupasında 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

YENİ MALATYASPOR’UN BAŞINDA 2 GALİBİYETİ VAR

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupası deneyimi yaşadı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın’ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’ya 2-2 ve 1-0’lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan’a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.