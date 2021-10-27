Sergen Yalçın 2020-2021 Sezonunun En İyisi Seçildi

Fotomaç Süper Lig’in En İyileri ödülleri sahiplerini buldu. Sezonun en iyi teknik direktörü olarak şampiyon Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın seçildi. Ödülünü almak üzere törende hazır bulunan Sergen Yalçın bir de konuşma yaptı.

Fotomaç Süper Lig’in En İyileri ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende, ‘Yılın Teknik Direktörü’ seçilen Sergen Yalçın’a ödülü teslim edildi.

Yalçın, Fatih Terim ile arasında geçen diyalog ve kazanılan şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Fatih Hoca ile her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz”

Törende, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fatih Terim ile aralarında geçen diyalog hakkında soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, şu sözleri kullandı:

“Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Benden çok daha başarılı, tecrübeli, çok şey elde etmiş bir isim. Mücadelemiz sadece saha içerisinde.”

Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Fatih hoca çok önemli başarılar elde etmiş bir hoca. Belki de biz o başarıları hayatımız boyunca yakalayamayacağız. Kıyaslamaların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Herkesin karakteri, kapasitesi, karizması farklı. Kıyas yapmayı çok doğru bulmuyorum. Tabii ki kendisi gibi kalıcı olmak isterim.”

“Tarihin en zor sezonlarından biriydi”

Geçtiğimiz sezon kazanılan iki kupa hakkında konuşan Sergen Yalçın, “Geçen sezon bana göre tarihin en zor sezonlarından biriydi. Pandemi vardı. Bütün camialar adına bunu söyleyebilirim. Çok zor bir sezondu ama bizim için daha zordu. Yönetimimiz, başkanımız, oyuncularımız, teknik ekibimiz, tribünde yoklardı ama taraftarımız ile birlik beraberlik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak çok değerli. Ben böyle değerli bir ödülü ilk defa alıyorum. Benim için de bu ödül çok değerli. İnşallah devamı güzel olur. Hakkımızda çok spekülasyon oluyor ama çalışmaya başladığımız iki yıllık süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Sergen Yalçın, sözlerini antrenörlere yönelik eleştirilere değinerek tamamladı:

“Bazen inişli-çıkışlı grafikler olabilir. İyiyken mutluluğunu, kötüyken baskısını hissediyoruz. Tek isteğimiz, sadece başarıya endeksli bakılmaması. Başarılı da başarısız da olabiliriz. Antrenörlere karşı biraz daha sabırlı, hoşgörülü, şefkatli olalım. Umarım zamanla bizim işimiz de bu boyuta gelir.”