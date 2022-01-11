SEC Davasında Ripple (XRP)’den Önemli Hamle

Kripto para piyasasının en eski ve köklü altcoin projelerinden Ripple (XRP) yeni günde yukarı yönde ivmelenmeye çalışıyor. Dün Bitcoin öncülüğünde başlayan düşüşte 0,69 dolar seviyesini test eden XRP yeni günde 0,74 dolar seviyelerinde. XRP açısından oldukça kritik SEC davasında ise oldukça önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düzenleyici kurum SEC’i köşeye sıkıştırmak için önemli bir adım atmış ve mahkemeye yeni bir mektup sunmuştu. Blok zincir şirketi ise SEC’in bu hamlesine karşılığı hemen verdi.

Ripple (XRP) yeni ayda dalgalı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Yıla 0,85 dolar seviyelerinde başlayan popüler altcoin, zaman içerisinde karşılaştığı satış baskısıyla birlikte 0,70 dolar seviyelerine kadar geriledi. İlerleyen günlerde 0,78 dolar seviyelerini yakalayan Ripple bu noktada yeniden düşüşe geçti ve dün gün içerisinde 0,69 dolar seviyesini test etti. Popüler altcoin en son 4 Aralık tarihindeki büyük düşüşte 0,60 dolar seviyelerinde işlem görmüştü.

Ripple Hamle Yaptı

XRP fiyatındaki bu dalgalı seyir sürmeye devam ederken kripto para yatırımcılarının sonucunu merakla beklediği SEC davasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davada yeni bir hamle yapmış ve Ripple’ın adil bildirim savunmasını etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştı. Düzenleyici kurum, yakın bir süre önce sonuçlanan Fife davasında davalı tarafın yaptığı adil bildirim savunmasının reddedilmesinin üzerine aynı durumun Ripple için de geçerli olması talebinde bulunmuştu. Hatırlanacağı üzere SEC, Eylül 2020’de John M. Fife ve onun tarafından kontrol edilen beş kuruluşu, menkul kıymet satıcısı olarak kaydolmadan 21 milyar dolarlık “penny stock” satmak ve 61 milyar dolar kar elde etmek suçundan mahkemeye vermişti.

Ripple tarafı ise SEC’in bu adil bildirim savunmasına yönelik hareketine hemen cevap verdi. Blok zincir şirketinin avukatları dün mahkemeye sundukları mektupta, Ripple’ın sadece adil bildirim savunması üzerinden hareket etmediğine dikkat çekti. Blok zincir şirketinin avukatları mektupta, Fife davası ile Ripple’ın durumunun benzer olmadığına vurgu yaptı. Ayrıca Ripple’ın SEC’in araştırma sürecini durdurmak istemediğini belirtti. Davayı yakından takip eden avukatlardan Jeremy Hogan da kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, Fife’ın “çok farklı bir dava aşamasında olduğunu” ve standardın SEC-Ripple davasından oldukça farklı olduğunu belirtmişti.

Hatırlanacağı üzere 2020 yılının son günlerinde SEC Başkanı Jay Clayton, görev süresinin dolmasına çok az bir süre kala Ripple’a açtığı dava ile kripto para piyasasında gündemin ilk sırasına oturmuştu. Düzenleyici kurum, davada Ripple’ın kayıt dışı menkul kıymet satarak haksız kazanç elde ettiğini iddia etmişti. Ayrıca 1,3 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Ripple ise 2013 yılından beri borsalarda işlem gören XRP için davanın neden 2020 yılında açıldığına yönelik sorular yöneltmiş ayrıca düzenleyici kurumun şirkete, federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili bildirimde bulunmadığı ve aynı zamanda “yatırım sözleşmesi” teriminin geniş tanımından yararlandığını savunmuştu.

0,78 Dolar Seviyesi Kazanılmalı

Piyasa analistleri ise yakın süreçte paylaştıkları teknik analizlerde, Ripple için önemli destek ve direnç seviyelerini paylaşmıştı. Uzmanlar 0,70 dolar seviyesinin oldukça kritik bir destek olduğuna dikkat çekmişti. Ayrıca 0,78 dolar seviyesinin yeniden kazanılmasının olumlu bir görüntü sağlayacağını belirtmişti. Bunun yanı sıra Bitcoin fiyatında başlayan güçlü bir yükseliş trendini takiben Ripple’ın da yükselişe geçtiği senaryoda, 1 dolar seviyelerini yeniden hedeflenilebileceğine dikkat çekilmişti. Popüler altcoin, yazının kaleme alındığı sırada 0,74 dolar seviyelerinde işlem görüyor.