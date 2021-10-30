Sassuolo Empoli maçı canlı izle S Sport Plus şifresiz yayın 31 Ekim Pazar günü İtalya Serie A Ligi‘nde 11. hafta heyecanı devam ederken, Türkiye saati ile 17:00’de başlama düdüğü çalınacak mücadelede, Sassuolo ile Empoli kozlarını paylaşacak. Mapei Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi S Sport Plus ekranlarından izleyebilirsiniz.

Sassuolo Juventus Deplasmanından Galip Döndü

Sassuolo zorlu Juventus deplasmanından 3 puanla döndü. İlk yarıda Davide Frattesi’nin golüyle devre arasına 1-0 önde girmeyi başaran Sassuolo, Maxime Lopez ikinci yarının son dakikasında attığı şık golle galibiyet hedefine ulaştı. Venezia karşısında alınan 3-1’lik iç saha galibiyetiyle birlikte yükselişe geçen Alessio Dionisi’nin öğrencileri, ilk 10 hafta sonunda ilk kez 3 maçtan namağlup çıkmayı başardı ve ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. 9. sıraya kadar yükselen Sassuolo, adım adım üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Ev sahibinde bu hafta önemli bir eksik bulunmuyor.

Empoli İnter’e Karşı Koyamadı

İtalya Serie A Ligi’nin 10. haftasında, son şampiyon İnter’i evinde konuk eden Empoli, maça iyi başlasa da, etkisini sadece 20 dakika sürdürebildi ve geri kalan dakikalarda oyun hakimiyetini tamamen rakibine kaptırdı ve evinde 2-0’lık skorla kaybetti. 10 hafta sonunda 6. mağlubiyetini alan Empoli, geri kalan 4 maçtan ise galip ayrıldı. Son 4 haftada sadece düşme hattındaki Salernetina’yı mağlup edebilen ekip, geri kalan 3 maçta ise Roma, Atalanta ve İnter’e kaybetti. Empoli takımında Ricci kart cezalısı. Di Francesco Furlan ve Romagnoli sakat.

İddaa Tahmini

Son haftalarda vites yükselten ve formda Juventus’u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Sassuolo, galibiyetlerine iç sahada ağırlayacağı Empoli karşısında devam edecektir.