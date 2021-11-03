Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında, TSİ 20.45’te başlayan Malmö-Chelsea ve Wolfsburg-Salzburg maçları sona erdi.

H Grubu’nda turnuvanın son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea, konuk olduğu İsviçre’nin Malmö takımını 56. dakikada Hakim Ziyech’in golüyle 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam gol sayısını 8’e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh’ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.

Bu sonuçla İngiltere temsilcisi, 9 puana yükselerek averaj farkıyla Juventus’un ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

Diğer maçta ise G Grubu’nda Almanya ekibi Wolfsburg, ağırladığı Avusturya temsilcisi Salzburg’u 2-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Ridle Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha, konuk ekibin golünü ise 30. dakikada Maximilian Wöber kaydetti.

Puanını 5’e çıkaran Wolfsburg, grupta maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Salzburg ise aldığı yenilgiye rağmen 7 puanla haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi.

Günün öne çıkan E Grubu maçlarında ise Bayern Münih konuk ettiği Benfica’yı 5-2 yenerek 4’te 4 yaptı.

Ev sahibi ekibin gollerini 26., 61.ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski, 32. dakikada Serge Gnabry ve 49. dakikada Leroy Sane attı.

Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nunez’den geldi.

Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta aşan oyuncu rekorunu kırdı

Şampiyonlar Ligi’nde 81. golüne imza atan ve maçta bir penaltı atışından da yararlanamayan Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta (100) aşan oyuncu rekorunu kırdı.

Polonyalı santrfor, Şampiyonlar Ligi’nde 100. maçında ağları sarsan Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos’tan sonra 6. oyuncu unvanını da elde etti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Barcelona, genç yeteneği Ansu Fati’nin 70. dakikada fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı Bayern Münih son 16 turuna kalmayı garantilerken Barcelona’nın 6, Benfica’nın 4, Dinamo Kiev’in ise 1 puanı bulunuyor.

Cristiano Ronaldo 90+1. dakikada ağları sarstı

F Grubu’nda Manchester United, Atalanta deplasmanında beraberliği, uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtardı.

İtalya temsilcisinin golleri, 12. dakikada Josip Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata’dan gelirken İngiltere ekibinde ise 45+1 ve 90+1. dakikalarda Cristiano Ronaldo ağları sarstı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 7 puanla grup liderliğini sürdürürken Atalanta ise 5 puanla 3. sırada yer aldı.

G Grubu’nda ise Lille, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Sevilla’yı 2-1 yendi. Sevilla’nın 15. dakikada Lucas Ocampos’ın golüyle öne geçtiği mücadelede Lille’e galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 51. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.

Lille’de milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Hastalığı devam eden Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

H Grubu’nda Juventus, Paulo Dybala (2), Federico Chiesa ve Alvaro Morata’nın golleriyle konuk olduğu Zenit’i 4-2 yendi. Rus ekibinin gollerini Leonardo Bonucci (kendi kalesine) ve Sardar Azmoun attı.

Grupta 4’te 4 yapan İtalya temsilcisi, son 16 turunu garantileyen diğer takım oldu. Zenit ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin TSİ 23.00’de oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) – Barcelona (İspanya): 0-1

Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz): 5-2

Villarreal (İspanya) – Young Boys (İsviçre): 2-0

Atalanta (İtalya) – Manchester United (İngiltere): 2-2

Sevilla (İspanya) – Lille (Fransa): 1-2

Juventus (İtalya) – Zenit (Rusya): 4-2