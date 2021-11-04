Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta tamamlandı

A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig’te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı.

Leipzig 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu ise değerlendiremedi.

Manchester City ağırladığı Club Brugge’ü 4-1’le geçti. İngiltere temsilcisinde 15. dakikada Phil Foden, 54. dakikada Riyad Mahrez, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus ağları sarsarken konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada John Stones (kendi kalesine) kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

B Grubu

B Grubu maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid’i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Liverpool’da 13. dakikada Diogo Jota, 21. dakikada ise Sadio Mane fileleri havalandırdı.

İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4’te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

B Grubu’nda İtalya temsilcisi Milan, konuk ettiği Portekiz’in Porto takımı ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Luis Diaz, ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Chancel Mbemba kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Porto 5 puan ve maç fazlasıyla grupta ikinciliğe yükselirken, ilk puanını alan Milan ise son sırada kalmaya devam etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

C Grubu

Beşiktaş’ın da bulunduğu C Grubu’nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup etti.

Ajax’a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels’in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund’un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus’tan geldi.

Bu sonuçla grupta 4’te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

[Fotoğraf: AA]

D Grubu

D Grubu’nda Inter ise konuk olduğu Sheriff’i 3-1 yendi. İtalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Marcelo Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff’in tek golü ise 90+2. dakikada Adama Traore’den geldi.

Real Madrid’in turnuvadaki bininci golü, Benzema’dan geldi

D Grubu’nda Real Madrid ise ağırladığı Shakhtar Donetsk’i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema’nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golünü, 39. dakikada Fernando kaydetti.

Maçtaki ilk golüyle Benzema, Real Madrid’in organizasyon tarihindeki bininci golüne imza attı ve İspanya temsilcisi, turnuvada bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Grupta, puanını 9’a çıkaran Real Madrid lider konumda yer alırken, 1 puanlı Shakhtar Donetsk ise son sırada kaldı.

[Fotoğraf: AA]

E Grubu

E Grubu maçlarında, Bayern Münih konuk ettiği Benfica’yı 5-2 yenerek 4’te 4 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 26’ncı, 61’inci ve 84’üncü dakikalarda Robert Lewandowski, 32’nci dakikada Serge Gnabry ve 49’uncu dakikada Leroy Sane attı. Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nunez’den geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde 81. golüne imza atan ve maçta bir penaltı atışından da yararlanamayan Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta (100) aşan oyuncu rekorunu kırdı.

Polonyalı santrfor, Şampiyonlar Ligi’nde 100. maçında ağları sarsan Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos’tan sonra 6. oyuncu unvanını da elde etti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Barcelona, genç yeteneği Ansu Fati’nin 70. dakikada fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı Bayern Münih son 16 turuna kalmayı garantilerken Barcelona’nın 6, Benfica’nın 4, Dinamo Kiev’in ise 1 puanı bulunuyor.

F Grubu

F Grubu’nda Manchester United, Atalanta deplasmanında beraberliği, uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtardı.

İtalya temsilcisinin golleri, 12. dakikada Josip Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata’dan gelirken İngiltere ekibinde ise 45+1’inci ve 90+1’inci dakikalarda Cristiano Ronaldo ağları sarstı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 7 puanla grup liderliğini sürdürürken Atalanta ise 5 puanla 3. sırada yer aldı.

G Grubu

G Grubu’nda ise Lille, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Sevilla’yı 2-1 yendi. Sevilla’nın 15. dakikada Lucas Ocampos’ın golüyle öne geçtiği mücadelede Lille’e galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 51. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.

Lille’de milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Hastalığı devam eden Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

H Grubu

H Grubu’nda Juventus, Paulo Dybala (2), Federico Chiesa ve Alvaro Morata’nın golleriyle konuk olduğu Zenit’i 4-2 yendi. Rus ekibinin gollerini Leonardo Bonucci (kendi kalesine) ve Sardar Azmoun attı.

Grupta 4’te 4 yapan İtalya temsilcisi, son 16 turunu garantileyen diğer takım oldu. Zenit ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

H Grubu’nda turnuvanın son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea, konuk olduğu İsviçre’nin Malmö takımını 56. dakikada Hakim Ziyech’in golüyle 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam gol sayısını 8’e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh’ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.

Bu sonuçla İngiltere temsilcisi, 9 puana yükselerek averaj farkıyla Juventus’un ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Diğer maçta ise G Grubu’nda Almanya ekibi Wolfsburg, ağırladığı Avusturya temsilcisi Salzburg’u 2-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Ridle Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha, konuk ekibin golünü ise 30. dakikada Maximilian Wöber kaydetti.

Puanını 5’e çıkaran Wolfsburg, grupta maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Salzburg ise aldığı yenilgiye rağmen 7 puanla haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi.

Manchester City (İngiltere) – Club Brugge (Belçika): 4-1

Leipzig (Almanya) – Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

Milan (İtalya) – Porto (Portekiz): 1-1

Liverpool (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) – Ajax (Hollanda): 1-3

Sporting CP (Portekiz) – Beşiktaş: 4-0

Real Madrid (İspanya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1

FC Sheriff (Moldova) – Inter (İtalya): 1-3

Dinamo Kiev (Ukrayna) – Barcelona (İspanya): 0-1

Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz): 5-2

Villarreal (İspanya) – Young Boys (İsviçre): 2-0

Atalanta (İtalya) – Manchester United (İngiltere): 2-2

Sevilla (İspanya) – Lille (Fransa): 1-2

Wolfsburg (Almanya) – Salzburg (Avusturya): 2-1

Juventus (İtalya) – Zenit (Rusya): 4-2

Malmö (İsveç) – Chelsea (İngiltere): 0-1