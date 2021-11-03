Şampiyonlar Ligi Sheriff Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3 Kasım Çarşamba günü İddaa fikstüründe Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, Türkiye saati ile 23:00’te, FC Sheriff‘in rakibi İnter olacak. Sheriff Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi EXXEN platformundan izleyebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 4. maçında Sheriff, Inter ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk 3 maçında tek mağlubiyetle 1. sırada yer alan Moldova ekibi, 3. sırada bulunan rakibini evinde oynayacağı mücadelede mağlup etmeyi hedefliyor. Öte taraftan maçı izlemek isteyen futbolseverler “Sheriff Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Sheriff Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Sheriff, UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda 4. maçlar kapsamında Inter ile karşı karşıya gelecek. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi televizyonda takip edecek olan futbolseverler “Sheriff Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

Sheriff Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi Sheriff Inter maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle; Şampiyonlar Ligi D grubu Sheriff Inter maçında ilk düdük 3 Kasım 2021 günü saat 23:00’da çalacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

FC Sheriff’de Seri Sona Erdi

Şampiyonlar Ligi’nin sürpriz takımı FC Sheriff, ilk mağlubiyetini San Siro deplasmanında İnter’e karşı aldı. 3 hafta lider çıkan Moldova temsilcisi, Shakhtar Donetsk’i iç sahada 2-0, Real Madrid’i ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi sahnesine rüya gibi başlangıç yaptı. İnter deplasmanında ise Dzeko’nun enfes golüne engel olamayan ev sahibi, skoru 1-1’e getirmeyi başarsa da, skoru sadece 5 dakika koruyabildi. Kaybedilen 3 puanla birlikte liderlik koltuğunu Real Madrid ile paylaşmak zorunda kalan Yuri Vernydub’un öğrencileri, ilk 2 haftada neler yapabileceğini ispatladı. Bu hafta evinde İnter’i konuk edecek olan FC Sheriff, sürprizlerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. FC Sheriff takımında önemli bir eksik bulunmuyor.

İnter Vites Yükseltti

İtalya Serie A Ligi’nin 11. haftasında Udinese ile evinde karşı karşıya gelen İnter, Joaquin Correa’nın golleriyle kazandı. 2-0’lık galibiyetle birlikte puanını 24’e yükselten İnter, lider Napoli ile arasındaki 7 puan farkını korudu. Ligde sadece Lazio’ya deplasmanda kaybeden İnter, son şampiyon olarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde ise ilk 2 hafta puan kayıplarıyla geçerken, İnter aradığı galibiyeti Moldova temsilcisi FC Sheriff karşısında buldu. San Siro’da rakibini birbirinden güzel gollerle 3-1 mağlup eden ekip, 4 puana ulaşırken, lider ile farkı 2’ye indirdi. FC Sheriff karşısına deplasmanda çıkacak olan Simone Inzaghi’nin öğrencileri, Moldova deplasmanında da 3 puanı hedefliyor. İnter cephesinde Eriksen kadroda yer almayacak.

İddaa Tahmini

İlk maçta birbirlerine gol atmayı başaran FC Sheriff ve İnter’in, bu haftada aynı hücum etkisini göstereceğini ve 90 dakika sonunda rakip fileleri havalandıracağını düşünüyorum.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GÜNÜN PROGRAMI