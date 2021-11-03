Şampiyonlar Ligi Milan Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan Porto maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Milan Porto maçı saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında AC Milan, Porto ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk 3 maçında puan elde edemeyerek son yer alan İtalyan ekip, 3. sırada bulunan rakibini evinde oynayacağı mücadelede mağlup ederek zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Öte taraftan maçı izlemek isteyen futbolseverler “Milan Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Milan Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda 4. Maçlar kapsamında Porto ile karşı karşıya gelecek. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi televizyonda takip edecek olan futbolseverler “Milan Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” soruları üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

Milan Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi Milan Porto maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle; Şampiyonlar Ligi B grubu Milan Porto maçında ilk düdük 3 Kasım 2021 günü saat 20:45’te çalacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

Milan Galibiyet Arıyor

Milan’da moraller yerinde. İtalya Serie A’da son haftalarda üst üste galibiyetler almayı başaran İtalyan ekibi, Napoli ile beraber liderliğini sürdürüyor. 31 puana sahip olan Stefano Pioli’nin öğrencileri, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Roma deplasmanından 2-1’lik galibiyet ile döndü. Üst üste 7 maçtır kazanmayı başaran Milan, bu sezon Serie A’da oynadığı 11 maçta ise mağlubiyet yaşamadı. Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz puan almayı başaramayan Milan, grupta puansız olarak son sırada yer alıyor. Bu hafta Porto’yu konuk edecek Milan’da Mike Maignan ve Ante Rebic’in sakatlıkları bulunuyor.

Porto’dan Tek Galibiyet

Porto’nun grupta tek galibiyeti var. 2 hafta önce Dragao’da konuk ettikleri Milan’ı 1-0 mağlup etmeyi başardılar ve grupta ilk galibiyetini aldılar. Bu kez Milan’a deplasmanda konuk olacaklar. Portekiz Liga NOS’da ise liderliğini sürdüren Serigo Conceiçao’nun öğrencileri, 26 puana sahip. Geçtiğimiz hafta Boavista’yı konuk eden Porto, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı ve üst üste 5. Galibiyetini elde etti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi’nde Milan’a konuk olacak Porto’da Nascimento’nun sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Milan’ın grupta henüz galibiyet yok. Porto karşısında mutlak favoriler ve bu kez kazanmalarını bekliyorum. Milan kazanır ve grupta ilk galibiyetini alır.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Real Madrid – Shakhtar Donetsk: 20:45

Milan – Porto: 20:45

Borussia Dortmund – Ajax: 23:00

Sheriff – Inter: 23:00

Liverpool – Atletico Madrid: 23:00

Manchester City – Club Brugge: 23:00

RB Leipzig – PSG: 23:00