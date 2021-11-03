Şampiyonlar Ligi 3 Kasım Maç Programı

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 4. maçlarla devam ediyor. İlk 3 haftada tüm rakipleriyle birer kez karşılaşan takımlar, artık rövanş maçlarına başlayacak. 4 takımdan oluşan gruplarda takımlar bu hafta 6 maçtan 4. oynayacak. Temsilcimiz Beşiktaş da çarşamba günü sahaya çıkacak ekiplerden bir tanesi. Daha önce evinde ağırladığı ve 4-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon’a konuk olacak olan Beşiktaş, bu maçta grubun ilk galibiyetini almak için sahada olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, 2 Kasım Salı ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, çarşamba günü saat 23:00’de Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

3 Kasım Çarşamba maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20:45 Milan (İtalya) – Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) – Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) – Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) – Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) – Inter (İtalya)