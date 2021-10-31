Salernitana Napoli maçı canlı izle S Sport Plus şifresiz canlı maç yayını izle.31 Ekim Pazar günü İtalya Serie A Ligi’nin düşme hattında yer alan Salernitana, evinde lider Napoli‘yi konuk edecek. S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati 20:00.

Salernitana Colantuono’ya Emanet

Salernitana yeni hocası Stefano Colantuono yönetiminde ilk maçını kazandı. İtalya Serie A Ligi’nin yeni temsilcisi ilk 9 hafta sonunda ligin en zayıf halkası haline gelirken, çareyi teknik adam değişikliğinde aradı ve geçtiğimiz hafta göreve Stefano Colantuono’yu getirdi. İlk sınavında Venezia deplasmanına konuk olan ev sahibi, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden Bonazzoli ve Schiavone’nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı. En alt sıradan kurtulan Salernitana, Cagliari’nin 1 puan üzerine çıkmayı başarırken, bu hafta ligin en formda takımı Napoli’yi evinde ağırlayacak. Ev sahibi lider karşısında sürpriz arayacak. Salernitana’da Bogdan, Capezzi, L. Coulibaly ve Veseli’nin sakatlığı bulunuyor.

Napoli Zirveyi Geri Aldı

Napoli, İtalya Serie A Ligi’nde liderlik koltuğunu Milan’dan geri almayı başardı. Hafta sonu Roma derbisinde sezonun ilk puan kaybını golsüz beraberlikle yaşayan Napoli, hafta içi maç fazlasıyla liderliği Milan’a kaptırırken, Bologna’yı iç sahada 3-0 mağlup ederek, harika lig performansını sürdürdü ve tekrar zirve koltuğundaki yerini aldı. Ruiz’in golüyle 1-0 öne geçmeyi başaran Napoli’de, son sözü ise Lorenzo Insigne söyledi ve 2 golle farkı 3’e çıkardı. 10 haftadan 9 galibiyet, 1 beraberlik alan Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde ligi domine etmeye devam ediyor. Napoli cephesinde Malcuit ve Ounas’ın sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

İtalya Serie A Ligi’nde tarihi bir başlangıca imza atan ve 9 haftadan 9 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup çıkmayı başaran Napoli, lider çıkacağı 11. haftada hız kesmeden galibiyetlerine devam edecektir.