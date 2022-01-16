Salah’ın istekleri kriz çıkardı

Liverpool’la sözleşme arefesinde olan Mohamed Salah, istekleriyle kulübünü bezdirdi. Mısırlı golcünün istediği haftalık maaşı, Kırmızılar reddetti.

Liverpool, gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah ile yeni kontrat imzalamak için görüşmelere başladı. Ancak Mısırlı golcünün istekleri kulübü şaşkına çevirdi.

İngiliz devi, 2017’de Roma’dan transfer edilen ve kırdığı rekorlarla kulüp tarihine geçen Salah’ın kalması için orta yolu bulmak istese de 29 yaşındaki star isteklerinde kararlı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre Mohamed Salah, Liverpool’dan haftalık 400 bin Sterlin istedi. Mısırlı yıldızın yüksek maaşı isteiğini şaşkınlıkla karşılayan Liverpool, oyuncuya ret cevabını verdi.

Liverpool’un yerini dolduramayacağını düşünen Salah maaş konusunda düşünceleri net.

İngiltere’de Cristiano Ronaldo’nun haftalık 500 bin Sterlin, Kevin de Bruyne’nin haftalık 400 bin Sterlin kazanması, Salah’ın maaş konusunda ısrar etmesine neden oldu.

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Salah’ın kalmasını istediğini söylemişti. Alman çalıştırıcı, “Salah kalmak istiyor ama bir de menajeri var…” açıklamasını yapmıştı.

Salah’a göre her şey kulübün ellerinde

Geçtiğimiz günlerde GQ’ya konuşan Salah, Liverpool’da kalma durumunun kulüp yöneticilerinin elinde olduğunu söyledi.

Mısırlı dünya yıldızı, “Kalmak istiyorum, ama bu benim elimde değil. Bu onların elinde. Ne istediğimi biliyorlar. Liverpool’dan çılgınca şeyler istemiyorum. Bir şey istediğimde, bana verebileceklerini gösteriyorlar, çünkü kulüp için yaptıklarımı biliyorlar. Artık beşinci yılımdayım. Kulübü çok iyi tanıyorum. Taraftarlarımızı seviyorum ve onlar da beni seviyor.” dedi.