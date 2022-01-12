Salah sözleşme uzatacak mı? Klopp açıkladı…

İngiltere Lig Kupası‘nda yarın sahasında Arsenal‘le karşılaşacak Liverpool‘da Jurgen Klopp, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Klopp, önceki gün GQ‘ya verdiği röportajda Liverpool‘da kalmak istediğini söyleyen Mohamed Salah için, “Mo’nun ne söylediğini hepimiz biliyoruz. Biz de onun kalmasını istiyoruz. Bu tür şeyler zaman alıyor ve ben bunu değiştiremem. Her şey yolunda gidiyor. Görüşmelerle ilgili birçok konuk var. Endişelenecek birşey çünkü bu olaylar normal.” ifadelerini kullandı.

SALAH NE DEDİ?

Liverpool‘la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mohamed Salah, GQ‘ya verdiği röportajda takımda kalmak istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti. Mısırlı oyuncu ayrıca şu ifadeleri kullandı, “Ben Liverpool‘da kalmak istiyorum fakat bu benim elimde olan bir şey değil, kulübün vereceği bir karar. Ne istediğimi biliyorlar ve onlardan çılgınca şeyler istemiyorum. Beş yıldır buradayım, taraftarları ve kulübü seviyorum.”