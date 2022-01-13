Ronaldo’dan eleştiri: “Yeterli seviyede değiliz”

Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takımın mevcut seviyesinin yeterli olmadığını belirtirken Ralf Rangnick’in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

2009’da ayrıldığı Manchester United‘a geçtiğimiz yaz dönen Cristiano Ronaldo, Sky Sports‘a açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, menajer değişikliklerinin takımı etkilediğini söylerken Ralf Rangnick‘in gelmesiyle gelişme kaydettiklerini belirtti.

Rangnick’in işinin kolay olmadığına dikkat çeken Ronaldo, “Takımın başına geçtiğinden bu yana çok fazla şeyi değiştirdi. Oyunculara bu fikirleri anlatabilmesi için zamana ihtiyacı var. Bence şu an çok iyi bir iş çıkartıyor. En iyi oyunumuzu oynamıyoruz ama gelişme sağladık. Oyuncuların mentalitesini, kültürü, sistemi ve oynayış tarzını değiştirmek kolay değil.” dedi.

“UZUN BİR YOLUMUZ VAR”

Premier Lig‘de topladığı 31 puanla yedinci sırada yer alan Manchester United‘ın içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını dile getiren Ronaldo şunları söyledi, “Altıncı, yedinci ya da sekizinci olmak için burada değilim. Kazanmak ve mücadele etmek için buradayım. Bence bunun için çabalıyoruz ama yeterli seviyede değiliz. Gelişebilmek için çok uzun bir yolumuz var ancak eğer bazı şeyleri değiştirebilirsek büyük şeyler başarabiliriz.”

PREMIER LİG HABERLERİ

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yılın kasım ayında takımdan ayrılan eski menajeri Ole Gunnar Solskjaer‘le ilgili ise şu ifadeleri kullandı, “Ole ile farklı bir şey yaptık. Sonra Michael Carrick geldi ve şimdi yeni bir isim var. Çok fazla değişim yaşandığında işler gerçekten zor oluyor. Ole ile takım arkadaşıydık ve sonrasında antrenörlüğümü yaptı. O harika bir insan. Takımdan ayrıldığında herkes çok üzüldü ama bunlar da futbolun parçası. İşler kulübün istediği gibi ilerlemediğinde değişim zorunlu oluyor. Üzüldüm fakat kararın neden alındığını anlıyoruz.”