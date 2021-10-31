Roma Milan maçı canlı izle S Sport şifresiz canlı maç yayını

Roma Milan İddaa maçı canlı izle S Sport şifresiz maç yayını Roma ile Milan‘ın, 31 Ekim Pazar günü vereceği 3 puan mücadelesi S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye saati ile 22:45‘te start alacak İtalya Serie A Ligi 11. hafta mücadelesine Olimpico Stadı ev sahipliği yapacak. Dev derbinin hakemi Fabio Maresca.

Roma Güven Tazeledi

Roma önce Cagliari maçında, ardından İtalya Serie A Ligi’nde hayata döndü. İtalya Serie A Ligi’nde son 2 haftayı 1 puanla kapatan, UEFA Uluslar Ligi sahnesinden ise 6-1’lik hezimetle dönen Jose Mourinho’nun öğrencileri, Derby Del Sole’de yükselişin sinyallerini verse de, Cagliari deplasmanında maça kötü başladı. Lider Napoli’ye ilk puan kaybını yaşan Roma, geçtiğimiz hafta Cagliari deplasmanında 1-0 geriden gelerek, son 20 dakikada skoru 2-1’e getirmeyi başardı. 10 hafta sonunda puanını 19’a yükseltmeyi başaran Roma, ilk 4 içerisinde kendisine yer bulurken, liderin 9 puan gerisinde yer aldı. Geride bıraktığımız hafta 3 puandan fazlasını alan Roma, Milan ile çıkacağı derbi sınavı öncesinde güven tazeledi. Roma takımında Smalling ve Spinazzola sakat.

Milan Zirveye Ortak Oldu

Milan, İtalya Serie A Ligi’nde zirveye ortak olmayı başardı. 2 hafta önce Bologna deplasmanından aldığı 4-2’lik galibiyetle birlikte lider Napoli’yi yakalamayı başaran Stefano Pioli’nin öğrencileri, galibiyetlerine Torino karşısında da devam ederken, ilk 10 hafta konuk ekip için namağlup sona erdi. 9 galibiyet, 1 beraberlikle harika bir performans grafiği ortaya koyan Milan, şampiyonluk yarışında rüştünü ispatladı. Sadece Juventus derbisinde 2 puan kaybeden Milan, son 6 haftanın tamamından galip çıkmayı başardı. Milan cephesinde Rebic, Florenzi, Maignan, Messias ve Plizzari sakat.

İddaa Tahmini

İtalya Serie A Ligi’nde ilk 10 haftaya Napoli ile birlikte damgasını vuran Milan, 9 galibiyetle harika bir sezon başlangıcı yaparken, derbi karşılaşmalarındaki performanslarıyla da güven verdi. Milan bu hafta Roma deplasmanında galibiyet adına denenmeye değer taraf.