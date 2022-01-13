RoboHero Fragmanı Yayınlandı

RoboHero, Metaverse’e yeni bir boyut kazandırıyor. NFT tabanlı RoboHero, Terra blockchaini ile tamamen entegre olan ilk oyna-kazan sistemine sahip mobil oyun olarak öne çıkıyor. Oyun, üç kripto para uzmanı tarafından yaratıldı: Jakob Stefanek, Patryk Kempinski ve Matt Kula.

Genel Bakış

Amaç, kullanıcılara en yüksek kalitede oynanışı sağlamaktır. Oyun 31337’de geçecek, çevre tahribatının neden olduğu iklimsel bir felaketin sonrasında, Robotlar kendilerine hayat veren LUNA için birbirleriyle savaşacaklar.

RoboHero, eğlence ve adil rekabet sağlamanın yanı sıra, yalnızca oynayarak değil, aynı zamanda benzersiz DeFi araçları sayesinde de para kazanmanıza olanak tanıyor:

Her RoboHero grubu, taşıyıcısının özelliklerini geliştiren benzersiz ekipman parçaları yarattı. Yaratılan bu ekipmanların tüm parçaları, RoboHero dünyasına dağılmış olarak sandıklarda bulunabilir. Efsaneye göre, 3 öğelik seti tamamladıktan sonra, RoboHeroes daha yüksek bir forma dönüşebilir.

Her oyuncu hikaye modunda ROBO token ve PVP modunda Terra (LUNA) kazanabilir. Toplam token arzının %30’u oyun ödülleri için ayrılmıştır.

Başlamak için paranız yok mu? Endişelenmeyin, arkanıza yaslanın, uygulamada bazı reklamları izleyin ve RoboHero’daki ilk dövüşünüzde LUNA kazanın.

Oyun içi Billboard reklamları

Gökdelenlerle dolu Metaverse’de reklam panoları eksik olamazdı. Metaverse’de yer alan binalardan birinde markanız için takas edilebilir reklam alanı kiralayın veya satın alın.

Proje Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Yeni Fragmanı İzleyin:

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