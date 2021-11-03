Robert Lewandowski rekora doymuyor

Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi’ndeki 100. maçında tarihe geçti. 33 yaşındaki santrfor, Benfica’yı 5-2 yendikleri karşılaşmada yeni bir başarıya imza attı.

Fileleri 3 kez havalandıran Lewandowski böylece Şampiyonlar Ligi’nde 80 gole en az maçta ulaşan oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, Devler Ligi’nde 100. maçında gol sevinci yaşayan altıncı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Daha önce Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos bu başarıyı elde etmişti.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan deneyimli santrfor tüm kulvarlarda 16 maçta 22 gol, 2 asistlik bir performansla göz doldurdu.

Bayern Münihli oyuncu geçen sezon 41 golle Bundesliga’da bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı.

Robert Lewandowski otoriteler tarafından 29 Kasım’da açıklanacak Ballon d’Or ödülünü kazanmaya en yakın isim olarak gösteriliyor.

