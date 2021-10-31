RKC Waalwijk Cambuur maçı canlı izle Bilyoner Hollanda Eredivisie’in 11. Haftasında, ligde 14. sırada yer alan RKC Waalwijk evinde, 12. sırada bulunan Cambuur’u konuk edecek. Mandemakers Stadion’da oynanacak müsabaka 18.45’te başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

RKC Waalwijk Toparlanıyor

Lihde son 3 mücadelesinde kaybetmeyen RKC Waalwijk, son olarak Sparta Rotterdam’ı 1-0 yenmeyi bilmişti. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadelede son bölümlerde gelen gol ile 3 puana uzanmayı başarmışlardı. Ardından Hollanda Kupasında Willem II’yi evlerinde 3-0 yenerek kupanın dışına ittiler. Şimdi lige döndüler ve Cambuur’u konuk edecekler. Bu sezon evlerinde oynadıkları müsabakalarda; 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldılar. Karşılaşma öncesinde David Min, Joel Pereira ve Richard van der Venne’nin sakatlıkları bulunuyor.

Cambuur’dan Ligde Arka Arkaya Mağlubiyetler

Ligde oynadığı son 3 mücadelesini de kaybeden Cambuur’da moraller bozuldu. Son olarak Feyenoord’a evlerinde 3-2 kaybettiler. Güçlü rakipleri karşısında ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da yeterli olmadı ve müsabakadan puansız ayrıldılar. Daha sonra hafta içinde Hollanda Kupasında Ajax’ın amatör takımı ile oynadılar ve müsabakayı 5-0 kazanarak üst tura isimlerini yazdırdılar. Şimdi ligde mağlubiyet serilerini sonlandırmak için RKC Waalwijk deplasmanına çıkacaklar. Bu sezon deplasman karnelerine baktığımızda; 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde takımda eksiklik bulunmuyor.

İddaa Tahmini

RKC Waalwijk rakibine göre son haftalarda daha formda. Ben müsabakada galibiyete yakın olan taraf olduklarını düşünüyorum.