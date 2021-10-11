Trfutbol.com – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Rıza Çalımbay, ligde sırasıyla Antalyaspor ve Adana Demirspor ile oynayacaklarını belirterek, “İki maçı da iyi bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız, hepimiz iyiyiz. Bunun farkındayız. Havamız güzel, buna devam etmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız

İç sahada oynayacakları maçlarda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

“Az sayıda taraftarın gelmesi bizim için dezavantaj. Antalyaspor maçıyla taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Onlarla büyük başarılar elde edeceğiz. Antalyaspor’da teknik direktör değişikliği oldu. Oyunu farklı oynayabilirler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor, tüm önlemlerimizi alacağız. Kazanmaktan başka çare yok.” “Hiçbir şey düşünmüyoruz, tek hedefimiz bu. Çok çalışmamız gerekiyor, her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum. Milli takımlardan arkadaşlarımız sakatlıklardan dönmezse full oynayacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

“Milli Takımımız bu maçları kazanacak kadar güçlü”

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki performansını değerlendiren Çalımbay, “Norveç maçı çok önemliydi, bu maçı kazanmamız gerekiyordu ama daha hiçbir şey bitmedi. Bize karşı güçlü bir takımımız vardı. Avantajı vardı eksik oyuncularla geldiler, bizim için iyi oldu. Bir şanstı. Kullanabilirsek çok iyi olur. Kalan maçları kazanmamız lazım. Milli Takımımız bu maçları kazanacak kadar güçlü. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maçlardan iyi çıkmamak için hiçbir sebep yok.” ifadeleri kullandı.