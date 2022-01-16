Ripple (XRP) Yöneticisi Karşı Çıktı: Bitcoin Yasağı Felaket Olur

Popüler altcoin projesi Ripple (XRP) yeni günde yatay bir grafik sergiliyor. Hafta boyunca Bitcoin fiyatındaki ani hareketlenmeler ile dalgalı bir grafik sergileyen XRP, haftalık kapanış öncesi 0,78 dolar seviyelerinde. Ripple projesinin ilk geliştiricilerinden, kripto para yatırımcılarının oldukça yakından tanıdığı David Schwartz ise sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Ünlü yöneticiye göre ABD’de Bitcoin yasaklanması ve Ethereum’un menkul kıymet olarak kabul edilmesi Ripple için de büyük bir felaket olur.

Ripple (XRP) 0,70 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Yeni yıla 0,83 dolar seviyelerinde başlangıç yapan altcoin, hafta başında 0,69 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu noktada kazandığı ivme ile 0,81 dolar seviyesini yakalamayı başaran XRP, bu seviyelerde kalıcı olamadı ve 0,70 dolar seviyelerine geri döndü.

Bu Ripple İçin Felaket Olur

Ripple fiyatı yakın zamanda beklenen yükseliş trendini başlatamamış olsa da geride bıraktığımı haftada SEC davasına yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Bu süreçte Ripple şirketinin yöneticilerini yaptığı açıklamalar ise gündemde yer bulmaya devam etti. Son olarak projenin ilk geliştiricilerinden Ripple CTO’su David Schwartz, kişisel sosyal medya hesabında Ripple’a yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Castle Island Ventures’tan Nic Carter, dün kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Ripple’a yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Carter paylaşımlarında, San Francisco merkezli blok zincir şirketinin Bitcoin ve Proof of Work mekanizmasıyla çalışan kripto para birimlerini yasaklamak ve Ethereum’un menkul kıymet olarak kabul edilmesini sağlamak için lobi çalışmaları yürüttüğünü iddia etmişti. David Schwartz ise paylaşımında bu eleştirileri komik derecede saçma bulduğunu belirti. Ripple CTO’su lobi çalışması yürüttükleri iddia edilen bu iki şeyin XRP için de bir felaket ortamı yaratacağını belirtti:

“Bu komik bir şekilde saçma. Bu iki şeyden herhangi biri Ripple için de felaket olur.”

Bitcoin Teknolojik Bir Çıkmaz Sokak

Ripple yöneticilerinin Proof of Work mekanizmasına olumsuz yaklaştığı biliniyor. David Schwartz geçtiğimiz yıl PoW mekanizmasını “teknolojik bir çıkmaz sokak” olarak nitelendirmişti. Ayrıca Bitcoin’in yeterince merkeziyetsiz olmadığını ve bu durumun onu %51 saldırısına karşı savunmasız hale getirdiğini savunmuştu.

Eski Ripple CEO’su Chris Larsen ise Bitcoin söz konusu olduğunda çok daha agresif bir duruş benimsemişti. Larsen eylül ayında, düzenleyicileri Bitcoin madencilerini cezalandırmaya çağırmış ve amiral gemisi kripto para biriminin PoS mekanizmasına geçerek Ethereum’u takip etmesi gerektiğini belirtmişti. Ripple yöneticilerinin bu eleştirileri ile birlikte popüler altcoin Ripple’ın düşük enerji kullanımını öne çıkarmaya çalıştıkları biliniyor. Nisan ayında yaptığı açıklamalarda şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ise XRP’nin en büyük kripto para biriminden 100.000 kat daha verimli olduğunu belirtmişti.

Kripto para piyasasının tanınan figürlerinden biri olan David Schwartz geçtiğimiz haftalarda da Shiba Inu’nun devasa arzına göndermede bulunmuştu. Schwartz, “Bugün biri milyonlarca Shiba Inu tokeni çaldı. Kaybın 1,37 dolar olduğu tahmin ediliyor.” paylaşımıyla yüksek arzlı ve bol sıfırlı fiyata sahip köpek temalı kripto para birimiyle dalga geçmişti.

Davada Önemli Gelişmeler

Hafta içerisinde Ripple yatırımcılarının merakla takip ettiği SEC davasından da önemli gelişmeler yaşanmıştı. Gerçekleşen son duruşmada, Yargıç Sarah Netburn, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile San Francisco merkezli blok zinciri şirketi arasındaki davanın keşif son tarihini 28 Şubat tarihine kadar uzatmıştı. Davanın karar sürecini erteleyen bu gelişme ise XRP topluluğu tarafından oldukça olumsuz karşılanmıştı. Ripple avukatları eski SEC Üyesi Bill Hinman konuşmalarının incelenmesini talep etmesi üzerine ise SEC Hinman’ın konuşmaları için ayrıcalık talep etmişti. Yine son duruşmada, Yargıç Sarah Netburn SEC’in bu isteğinin önemli bir kısmını doğru bulsa da Hinman’ın maillerinin incelenebileceğine yönelik karar aldığı öğrenilmişti. Netburn’ün bu kararının, Ripple’a yasal zeminde SEC’i köşeye sıkıştırması için bir fırsat sağlayabileceği belirtilmişti.