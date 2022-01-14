Ripple (XRP) SEC Davasında Kritik Karar: Yargıç Onayladı. Popüler altcoin Ripple (XRP) yeni günde dalgalı bir grafik sergiliyor. Dün piyasadaki olumlu hava ile birlikte 0,80 dolar seviyesini aşmayı başaran XRP, akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasıyla başlayan satış baskısıyla birlikte düşüşe geçmişti. XRP için hayati öneme sahip SEC davası ile ilgili önemli haberler ise gelmeye devam ediyor. Hafta içerisinde davanın keşif tarihinin yeniden uzatılacağına yönelik haberler doğrulandı ve Yargıç Sarah Netburn davanın keşif tarihini şubat ayına uzattı. Ripple tarafı ayrıca dün gerçekleşen duruşmada, SEC’in ayrıcalık istediği bazı belgelere erişim hakkı elde etti.

Kripto para birimlerindeki dalgalı seyir sürüyor. Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrası yukarı yönde hareketlenen kripto varlıklar, dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Yakalanan yükseliş trendinde 0,80 dolar seviyesini aşmayı başaran Ripple (XRP) ise bu süreçte 0,76 dolar seviyelerine geriledi. Aynı süreçte birçok altcoin de %10’a yakın değer kaybı yaşadı.

Keşif Süresi Uzatıldı

Kripto para yatırımcılarının sonucunu merakla beklediği Ripple SEC davasında ise dün önemli gelişmeler yaşandı. Hatırlanacağı üzere hafta içerisinde Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, davanın keşif süresinin bir ay daha ertelenebileceğini belirtmişti. Terrett buna gerekçe olarak ABD’de yayılan Omicron varyantının öne sürüleceğini vurgulamıştı. XRP yatırımcılarını üzen bu haber dün resmi olarak doğrulandı ve davanın keşif süresi şubat ayına uzatıldı. Yargıç Sarah Netburn ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile San Francisco merkezli blok zinciri şirketi arasındaki davanın keşif son tarihini 28 Şubat olarak açıkladı.

Keşif süreci bu son erteleme ile birlikte 4. Kez uzatılmış oldu. 12 Ekim’de sonlanması planlanan keşif süreci ilk olarak 15 Kasım tarihine ertelenmişti. Daha sonra süreç önce 14 Ocak daha sonrasında ise 19 Ocak tarihlerine ertelenmişti. Ripple tarafının sürecin uzamasından memnun olmadığı biliniyor. Şirketin hukuk sorumlusu Stuart Alderoty geçtiğimiz günlerde, SEC’i dava sürecini hızlandırmaya çağırmış ve ajansın kripto para endüstrisi için eşit olmayan bir oyun alanı yarattığını yinelemişti.

Ripple İstediğini Aldı

Dün alınan kararlarla birlikte Ripple davanın geleceğine yönelik önemli bir kazanç da elde etti. Bilindiği üzere Ripple, XRP’nin Bitcoin veya Ethereum’dan bir farkı olmadığı üzerine savunmasını şekillendiriyor. 2018 yılında, SEC Kurumsal Finans Bölümü Direktörü olarak çalışan William Hinman ise o dönemlerde Ethereum’un menkul kıymet olmadığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Ripple ise bu açıklamalar üzerine Hinman’ın bu ifadesinin kurumun düşüncelerini yansıttığını belirtmiş ve Hinman’ı ifadeye çağırmıştı. Ancak Hinman davada SEC lehine ifade vermişti. Ripple yasal stratejisinin bir parçası olarak, Hinman’ın Ethereum’un bir menkul kıymet olmadığına nasıl karar verdiğine dair kanıt elde etmeye çalışmaya devam ediyor. Blok zincir şirketinin, eski SEC üyesinin konuşmalarının incelenmesini talep etmesi üzerine ise SEC Hinman’ın konuşmaları için ayrıcalık talep etmişti.

Paylaşılan belgelere göre Yargıç Sarah Netburn SEC’in bu isteğinin önemli bir kısmını doğru bulsa da Hinman’ın maillerinin incelenebileceğine yönelik karar aldı. Netburn’ün bu kararı, Ripple’a yasal zeminde SEC’i köşeye sıkıştırması için bir fırsat sağlayabilir.

2020 yılının aralık ayında Ripple’a karşı açılan dava piyasayı oldukça olumsuz etkilemişti. Açılan dava sonrası XRP birçok kripto para borsasında delist edilmiş ve popüler altcoin hızla düşüşe geçmişti. Ripple tarafı bu davanın sadece XRP ile ilgili olmadığını ve sonuçların tüm kripto para birimleri üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle blok zincir şirketi tüm ekosistemin davada Ripple’ın yanında yer alması gerektiğini vurguluyor.