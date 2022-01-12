Ripple (XRP) SEC Davasında Kritik Gelişme: Erteleniyor mu?

Popüler altcoin Ripple (XRP) yeni günde yükselişini sürdürüyor. Pazartesi günü piyasadaki genel düşüş trendiyle birlikte aşağı yönde ivmelenen XRP, 0,69 dolar seviyesini test etmişti. Yeni günde ABD’den gelen enflasyon verisi ile birlikte yükselişe geçen altcoin, 0,79 dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Ripple açısından oldukça kritik SEC davasına yönelik ise yeni günde önemli bir haber geldi. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, davanın bir ay daha ertelenebileceğini belirtti.

Kripto para birimleri yeni haftayı hareketli geçiriyor. Pazartesi günü lider kripto para birimi Bitcoin’in 40.000 dolar seviyesinde tutunamamasıyla başlayan düşüş sürecinde, birçok altcoin %10’a yakın değer kaybı yaşamıştı. Ancak ilerleyen günlerde yeniden yukarı yönde hareketlenen kripto varlıklar, yeni günde ABD’de enflasyonun %7 olarak açıklanmasıyla birlikte hızla yükseldi. Ripple (XRP) bu süreçte 0,79 dolar seviyesini test etti.

Omicron Davayı Etkiledi

XRP açısından oldukça kritik SEC davasında ise yeni günde önemli bir gelişme yaşandı. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, davanın keşif sürecinin Omicron varyantın ABD’de yayılması nedeniyle bir ay uzatılabileceğini açıkladı. Davayı yakından takip eden kaynaklara dayandırılan haberde, davadaki bu gelişmeye dair mektubun yarın mahkemeye sunulabileceği vurgulandı:

“Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle Ripple ve SEC davasındaki uzman keşfi son tarihi bir ay ileriye itilecek. Davaya yakın bir kaynağın Fox Business’a aktardığına göre bu yeni gelişmeyi özetleyen bir mektup yarın veya erken bir tarihte mahkemeye sunulacak.”

Ripple Karşı Hamlede Bulunmuştu

2020 yılının son günlerinde SEC tarafından Ripple şirketine açılan dava kripto para piyasasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. SEC Başkanı Jay Clayton’ın görev süresinin dolmasına çok az bir süre kala açtığı bu dava tepki çekmiş, ancak yine de XRP için büyük bir belirsizlik yaratmıştı. Düzenleyici kurum tarafından açılan bu dava sonrası borsalar Ripple işlemlerini durdurmuş ve XRP bu süreçte hızla düşüşe geçmişti.

Uzun bir süredir devam eden davaya yönelik son gelişmeler ise yakın bir süreçte yaşanmıştı. Düzenleyici kurum cuma günü mahkemeye sunduğu mektup ile blok zincir şirketinin adil bildirim savunmasını etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştı. SEC, yakın bir süre önce sonuçlanan Fife davasında davalı tarafın yaptığı adil bildirim savunmasının reddedilmesinin üzerine mahkemeden aynı durumun Ripple için de geçerli olması talebinde bulunmuştu. SEC’in bu hamlesine karşılık ise Ripple’dan hemen hafta başında gelmişti. Blok zincir şirketinin avukatları mahkemeye sundukları mektupta, Ripple’ın sadece adil bildirim savunması üzerinden hareket etmediğine dikkat çekmişti. Ripple şirketinin avukatları mektupta, Fife davası ile Ripple’ın durumunun benzer olmadığına da vurgu yapmıştı.

2022 İçerisinde Bitecek

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise geçtiğimiz aylarda davanın 2022 yılı içerisinde sonlanması beklentisinde olduğunu açıklamıştı. Garlinghouse, mahkemenin bu davanın sadece Ripple ve SEC arasında olmadığını anladığını ve verilecek kararların tüm kripto para piyasasını etkileyeceğinin farkında olduğunu vurgulamıştı:

“Yavaş ilerleyen bir yargı sürecine rağmen oldukça iyi bir ilerleme kaydettik. Açıkçası, yargıç tarafından sorulan iyi sorular görüyoruz. Bence mahkeme, bunun sadece Ripple ile ilgili olmadığını ve daha geniş sonuçları olacağını anlıyor.”

Davayı yakından takip eden avukatlar ise nisan ayında sonucun açıklanabileceğine yönelik tahminlerde bulunuyor. Uzmanlar Ripple lehine bir kararın tüm kripto para birimlerine olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

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