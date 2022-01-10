Ripple (XRP) Fiyat Analizi

Köklü altcoin Ripple, ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayı FOMC toplantısı tutanaklarını yayımlamasından bu yana düşüşünü sürdürüyor. Lider kripto para Bitcoin ile korelasyon gösteren XRP son yedi gün içerisinde %16’nın üzerinde değer kaybı yaşadı. Kripto para analistleri, köklü altcoinde yaşanan kayıpların hangi seviyeye kadar sürebileceğini değerlendirdi. İşte Ripple için takip edilmesi gereken fiyat hareketleri.

Ripple FED Baskısı Altında Fiyatlama Yapıyor

Kripto para analisti Flip L., XRP fiyatının düşüş trendine girdiğini ve FED’in şahin politikalarına direnmekte zorlandığı bildiriyor. Kripto para analisti, Bitcoin’de 8 Ocak günü oluşan ölüm kesişiminin korelasyon halinde olan Ripple için de bir tehdit olduğunu belirtiyor. Ancak deneyimli analist Ripple boğalarının fiyatı yukarı taşıma ihtimali bulunduğunun altını çiziyor. Analiste göre, XRP boğalarının ilk hedefi 0,78 dolar seviyesini geri almak:

“XRP fiyatı Noel’den bu yana büyük kayıp yaşıyor ve şimdiden bu kayıp %33’e tekabül ediyor. Ripple Noel’den beri düşüş trendinde ve bu durum yatırımcılarını endişelendiriyor. ABD’de artan faiz oranlarıyla ilgili endişelerin yol açtığı satış baskının sebep olduğu bu düşüş, alçalan trend çizgisiyle kesişti. Üstelik 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) şu an altında yer alan 55 günlük SMA tarafından destekleniyor. (ölüm kesişimi riski) Ancak boğalar fiyatı yukarı taşırsa Ripple 0,78 dolara geri dönebilir.”

Büyük Yatırımcılar Ripple’a Mesafeli Durabilir

Flip L. Ripple boğalarının çok defa yukarı yönlü bir fiyatlamayı test ettiğini ancak ciddi satışlar karşınsında ezildiğini bildiriyor. Deneyimli analist ölüm kesişiminin büyük yatırımcılar için önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor, bu sebeple büyük yatırımcıların bir süre Ripple’dan uzak durabileceğini düşünüyor. Ancak L., Ripple için yükseliş ihtimalinin hala masada bulunduğunu söylüyor. Kripto para analistine göre diplerin çok defa test edilmesi, köklü altcoin için bir taban oluşumunu destekledi ve bu sebeple Ripple boğaları yeni bir atağa kalkabilir. Ayrıca analist RSI’nın aşırı satım alanında bulunmasının short (kısa) satıcılarını belli bir süre XRP’den uzak tutacağını düşünüyor:

“Ripple grafiğinde, 5 Ocak’tan itibaren dipler yavaş yavaş yükselerek bir taban oluşturdu ve cesur boğalar için artık genişletilmiş bir pozisyon açma imkanı doğdu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım alanının yakınında geziniyor ve düz bir hattı takip ediyor. Bu durumda olası herhangi bir kar elde etmek short satıcılar için oldukça zorlaşıyor zira pastadan pay oranı azalıyor. Bu sebeple daha fazla short satıcının şu anda piyasaya girmekten kaçınacağını bir ortamdayız. Sonuçta boğaların atağa kalkması için iyi bir fırsat penceresine sahip olduğu görülüyor.”

Satış Baskısı Sürebilir

Flip L. köklü altcoin Ripple’ın aşağıda yer alan grafikteki kırmızı yükselen trend çizgisinin üzerine çıkması durumunda bir yükseliş sinyali vereceğini belirtiyor. Kripto para analisti, XRP’nin trend çizgisinin üzerine çıkması durumunda yatırımcıların alım hacmini izlemesi gerektiğini söylüyor. Analist, XRP fiyatının 0,78 doların ardından 0,84 doları hedeflediğini belirtiyor ancak 0,58 doların altına doğru bir satış baskının gelebileceği konusunda da uyarıyor:

“Piyasalar yükselirse ve art arda birkaç gün kazanırsa, Ripple fiyatında yükselişe dair devamlılık görülebilir. Tüm bunlar küresel piyasa duyarlılığına bağlı olduğundan, yeşil yükselen trend çizgisinde herhangi bir destek bulunamaması durumunda fiyat geri çekilebilir. Bu durumda fiyat 0,62 önce dolara ardından 0,58 dolara hatta S1 aylık destek seviyesine kadar çekilebilir.”

XRP/USD Paritesi

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