Rıdvan Dilmen’den derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu’na övgü dolu sözler

Rıdvan Dilmen’den Galatasaray’ın yıldızına: Yürekli oyuncu! – Galatasaray (GS) Haberleri. Galatasaray, Süper Ligin 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 2-1lik skorla mağlup oldu. TRT Sporda konuşan Rıdvan Dilmen, dev derbinin ardından Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nun performansını yorumladı.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 2-1’lik skorla mağlup oldu.

TRT Spor’da konuşan Rıdvan Dilmen, dev derbinin ardından Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nun performansını yorumladı.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun performansından övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, “Kerem Aktürkoğlu üzerine koyarak gidiyor. BAL Ligi’nden bir anda Galatasaray gibi önemli bir kulüpte önemli bir hocayla oynamak kolay değildir. Tecrübeyi çabuk kazandı, yürekli oyuncu. Yürekli derken kavgacı değil. Arıyor, şu atıyor ben söylendiğinden daha fazlasını gördüm.” dedi.