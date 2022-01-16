Rıdvan Dilmen Hatayspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ve TFF’ye sert eleştirilerde bulundu.

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Maçı TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakem Erkan Özdamar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) sert bir dille eleştirdi.

Erkan Özdamar’ın çok kötü bir maç yönettiğini belirten Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“Maçta dağılmış bir hakem vardı. Maçın hakemi darmadağın oldu. Hatayspor’un penaltısını verdin. Alparslan’a 2. sarı kartını verip kırmızı kartı neden vermiyorsun? Erkan Özdamar ezildi. Kamara ikinci sarıdan gitmeliydi. Hatta Kamara’yı ikinci sarı ile atacaktı son anda vazgeçti. Kerem’in pozisyonu penaltıydı. Galatasaray’ın yediği üçüncü golde faul var mı yok mu VAR bakabilirdi.

Erkan Özdamar berbat maç yönetti ama TFF bunun sebebidir. Erkan Özdamar, Caner’i attı mı attı. Üç maç ceza verildi bir anda bire indi ceza. Erkan Özdamar’a senin raporun geçerli değil demişler. Erkan Özdamar hadi at bakalım şimdi atabilirsen.

Konyaspor-Sivasspor maçında penaltı oldu. VAR’da Erkan Özdamar vardı. Raporda bu pozisyon yoktu çünkü Erkan Özdamar’a maç vereceklerdi. Türk futbolunda bazı şeyleri deşifre etmeye devam edeceğim. İnsanların gözlerine sokacağız belgeleri ve görüntüleri…

Ben burada olduğum süre içerisinde, futbolla ilgili bütün bu enfeksiyonları temizlemekle sorumlu hissediyorum kendimi… Temizleneceksiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de? Hani inceliyordunuz TC kimlik numaralarını? Kemal Kılıçdaroğlu’na da yapamazsın. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Ağaoğlu’na da ana avrat küfür edemezsiniz.”

TFF’ye sesleniyorum. İşinize gelen, işinize gelmeyen hakem atamaları… Daha önceki MHK en azından sizlerin diktesini yapmıyordu. Yapamazdınız. Şunu şuraya ata, bunu buraya atama diyemezdiniz. Bunun altını doldurmak için ‘Rizespor golü atmasaydı, Beşiktaş kazanırdı’ diyor. Şimdi sen hakemsin… Ne yapacaksın? Bir daha Rizespor maçına çıktığın zaman diyeceksin ki ‘Eyvah! Yanarız ha!’ Çünkü öbür maçı söylememişler. Neden yazmıyorsunuz Konyaspor maçını? Aynı gün oynandı. Neden Atilla Karaoğlan’ın siz Trabzon’da deşifre etmediniz?

Ben böyle çirkinlikler görmedin hayatımda… Böyle rezaletler görmedim. Türk sporunun sağlığı için bir kez daha söylüyorum: Yapmayın… Türkiye siyasi bir kaos ve kutuplaşma içerisinde… Ne yapmak istiyorsunuz anlamış değilim.