Rıdvan Dilmen, Galatasaray teknik direktörü Torrent’i eleştirdi

%100 Futbol'da Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyeti yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Torrent, 2. yarıda sistemi 4-6-0 yaptı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon TRT SPOR’da yayınlanan “%100 Futbol” programında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 4-2!lik üstünlüğü ile biten 21. hafta mücadelesini analiz etti. Dilmen’in değerlendirmelerinden satır başları şöyle;

“Çok anlık pozisyonlar var hakemin maçı götüremediğini görüyoruz”

“Galatasaray yönetimi oyunculara ‘Yeni hocanız geldi, kendinizi gösterin’ demiştir. Fenerbahçe’de görünmeyen heyecan Galatasaray’da var. Çok anlık pozisyonlar var hakemin maçı götüremediğini görüyoruz. Alparslan’ın yaptığı hatalar var. Hakemin kafasında ‘penaltı verdim niye sarı kart vermedim?’ diye düşünmüştür. Galatasaray’ın penaltısı tekrar edilebilirdi belki bir bakmak lazım.”

“Berkan ve Taylan ile 4-6-0’ı oynatamazsın”

“Fatih Terim nasıl gönderilir? diye medyada bayağı ses getirdi. Ama ‘Biz önemli bir teknik adam getirdik’ dediler. 4-6-0 yaptı Torrent ikinci yarı. Bu kadro ne kadar Galatasaray’a uyar. Halil’i çıkarınca Kerem’in etkinliği azaldı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın. Ömer hoca gitse rica etse Galatasaray bu şekilde oynamazdı….Bu Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında olma ihtimali sıfır. Zaten camia ve taraftar üzgün durumda. Başkan Burak Elmas tartışılır durumda. Yılların efsanesi Fatih Terim ayrılmış durumda. Bu kararları almak kolay değil.”

“Torrent’in ne yapmak istediğini anlamak için 4-5 hafta beklemek lazım”

“Bu teknik adam gelecekte ne yapabilir onu da bilmiyorum. Hatayspor bugün kazanmayı hak ettiği pozisyonlar vardı. Torrent’in ne yapmak istediğini anlamak için 4-5 hafta beklemek lazım. Maçın kırılma anları vardı. Maç 2-0’a gelirken Torrent ne yapabilirdi bilmiyorum. Farklı bir formata geçebilir miydi?”

“Kerem, harika bir oyuncu olma yolunda”

“Kerem, bugün yetmedi. Beklediğimizin çok daha ötesinde hızla ilerleyen harika bir oyuncu olmaya giden bir oyuncu. Allah sakatlıklardan korusun. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ortak özelliği havlu atmışlar. Şampiyonluk yarışından kopmuşlar. Aytaç girecekse illa Halil’in çıkması gerekmezdi. Halil bir pozisyonda Boey’in yerinde olsa atardı.”

“Torrent ne kendi takımını ne rakibi tanıyordu”

“Galatasaray parça parça iyi oynadı. Torrent ne kendi takımını, ne rakibi tanıyordu. Bir yardımcısı olsa mesela Ayhan Akman onu hocaya anlatırdı. Galatasaraylılar böyle ızdırap çekerek ikinci yarıyı bitirir. Mesela Ahmet Nur Çebi geldi Önder hocayı aldı yanına ‘Bu bizim hocamızdır’ dedi. Bir beklenti oluştu. Oyuncularında bir heyecanı oldu. Fenerbahçe’de bu yoktu…Torrent 8 haftadır izliyorum demiş. Kazanan her zaman haklıdır. Hatay’ın ikinci golünde ofsayt olma ihtimali fazlaydı. VAR çizgisini çizmediler çünkü top dönüp tekrar geri geldi.”

“Bu takım, bu oyuncu grubuyla hızlı falan oynayamaz”

“Galatasaray, sezon başından beri hızlı oynamak istiyor. Problem de burada. Oyuncularla hızlı oynarsın Drogba ile Selçuk İnan ile. Bu takım, bu oyuncu grubuyla hızlı falan oynayamaz. Sezon sonuna kadar Galatasaray üzülecekler. Avrupa Kupası için muhakkak transfer lazım merkez orta sahaya ahtapot gibi bir oyuncu lazım. Kaleci transferinde bir oyuncu olabilir. Muslera dönmeyecekse.”