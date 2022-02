Resmi Bahis Siteleri Hangileridir

Resmi Bahis Siteleri ülkemizde Spor Toto Başkanlığı’ndan lisans almaktadır. Ülkemizde internet üzerinden hizmet vermekte olan çok fazla bahis sitesi vardır. Fakat sadece Spor Toto Başkanlığı’ndan izinli olan platformlar geçerli ve yasal sayılmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki bu yasal bahis platformlarının muhatabı her zaman bulunmaktadır. Yani bu durumda her zaman kazancınız ve haklarınız garanti altındadır. Yabancı yani yurtdışı kökenli bahis sitelerinde bu durum biraz karışık olmaktadır. Çünkü herhangi bir sorun yaşadığınızda başvurabileceğiniz bir yasal yer bulunmamaktadır. Bu yüzden mağdur olmamak için ülkemizdeki resmi bahis sitelerini tercih edebilirsiniz.

Ülkemizdeki resmi bahis siteleri İddaa ile birlikte 7 tanedir. Yani 6 adet bahis oynatmaya yetkili platform bulunmaktadır. Bu platformların hepsi Spor Toto Teşkilatı tarafından yetkilendirilmektedir. İddaa bayileri üzerinden de hizmet vermektedir. Diğer yetki sahipleri online olarak hizmet vermektedir. Ülkemizdeki resmi ve yasal bahis siteleri şu şekildedir:

İddaa

Bilyoner

Nesine

Misli

Birebin

Oley

Tuttur

Bu sitelerin tamamı yerli ve yasal İddaa sitesi adresleridir. Türkiye üzerinden bahis seçeneklerini ve oranlarını sunan bu siteler online olarak yasal bahis hizmetini vermektedir. Bu firmalar ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İddaa

2004 yılında faaliyete geçen İddaa Spor Toto Teşkilatı tarafından yetki alan ilk platformdur. Türkiye’deki en eski yasal bahis sitesi olma özelliğini taşımaktadır. Hem online olarak hem de hali hazırda bulunan bahis büroları ile İnteltek A.Ş. firması bünyesinde hizmet vermektedir.

Tuttur

Spor Toto Teşkilatı tarafından yetki alan ve 2009 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren bir platformdur. Yasal bahis platformları arasında ülkemizde hizmet veren tuttur hala online bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Saran Holding bünyesindeki yasal ve resmi İddaa platformudur.

Misli

Yine 2009 senesinde faaliyetlerine başlayan misli, Spor Toto Teşkilatı’nın yetki verdiği bahis platformları arasında yer almaktadır. Misli Elektronik Şans Oyunları A.Ş adıyla faaliyet gösteren site sözleşmesi gereği aldığı yetkiyle hizmet vermektedir. Bahis oyunlarının haricinde Milli Piyango çekiliş bileti satma yetkisine sahiptir. Milli Piyango müdürlüğü ile 201bir yılında yaptığı anlaşma üzerinden bu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Böylece bu anlaşma ile birlikte Misli sitesi üzerinden Milli Piyango biletleri satmaya başladı.

Nesine

Nesine İddaa platformları arasında en eskilerden biri olmakla birlikte, yerli İddaa siteleri arasında en popüler olanıdır. Spor Toto teşkilatı ile yapmış olduğu anlaşma sonucu 2006 yılında sözleşme imzalayarak faaliyetlerine başlamıştır. D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş firması bünyesinde yer alan bir marka olarak resmi bahis sektöründe hizmet sunmaktadır. Bu platform online bahis oynatmanın yanı sıra aynı zamanda online olarak Milli Piyango bileti satmaya da yetkilidir. Bu konuda Milli Piyango müdürlüğü ile yaptığı anlaşması mevcuttur.

Bilyoner

Bilyoner, ülkemizdeki online olarak hizmet veren ilk şans oyunları platformu olarak hala faaliyetlerine devam etmektedir.

Ayrıca Bilyoner, yerli ilk online şans oyunları platformudur. Intralot ve Teknoloji Holding ve Çukurova Holding, firmalarının ortaklığı ile kurulmuştur. Süper Toto Teşkilatı tarafından yetkili online İddaa sitesi olarak günümüzde Tek Elektronik A.Ş. ve Intralot firmalarına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Birebin

Birebin en, yeni kurulan yerli ve resmi İddaa online siteleri arasındadır. 201bir yılında sözleşme imzalayarak Spor Toto Teşkilatı’ndan yetki almıştır. Böylece faaliyetlerine o günden bu yana aralıksız olarak devam etmektedir. Birebin markası, Birebin Şans Oyunları Anonim Şirketi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Oley

Oley, Doğuş Yayın Grubu ve Spor Toto teşkilatının kurduğu ortaklık ile 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Milli Piyango bileti satma konusunda yetkili olan bu marka, 2015 yılına gelindiği zaman Broadage firması tarafından satın alınarak o günden beri bu firma bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Resmi İddaa Siteleri Avantajları Nelerdir?

Yukarıda adı geçen siteler, ülkemizdeki resmi bahis siteleri olmaktadır. Aynı zamanda canlı bahis hizmeti de veren bu sitelerde size en büyük avantaj olarak güvenlik sunulmaktadır. Hem yasal olarak hem de mağdur olmamak açısından herhangi bir sıkıntı yaşamanız söz konusu değildir. Bu sitelerden canlı bahis oynayabilir. Maç öncesi bahisleri değerlendirebilir ve eğlenerek kazanç elde edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde param içeride kalır mı ya da paramı her zaman çekebilir miyim gibi sorunlar yaşamazsınız. Günün her saatinde anlaşmalı bankalar üzerinden parayı hesabınıza aktarabilirsiniz. Resmi bahis sitesi olarak hizmet veren bu platformlar günün her saatinde para yatırma ve para çekme imkanını size sunmaktadır. Üstelik tüm işlemler güvenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu sitelerde sebepsiz yere hesabınız hiçbir şekilde kapatılmaktadır. Yüksek kazanç elde etseniz bile bunun için size ödeme yapmak zorundadırlar. Çünkü devlet garantisi altında olduğu için kanunlar tarafından tüm hakları korunmaktadır.

Ülkemizdeki Resmi Bahis Sitelerinin Dezavantajları

Ülkemizde resmi bahis siteleri avantajları olduğu kadar dezavantajları da sahiptir. Bu konuda bahis severlerin en çok sorun yaşadığı durumu düşük oranlardır. Resmi sitelerde yüksek vergilendirme ve yüksek kar marjı nedeniyle oranlar düşük olmaktadır. Ülkemizdeki online İddaa ihalelerinin yüksek bedellerle verilmesi ve vergi oranlarının yüksek olması oranlarının düşüklüğündeki en önemli sebeptir. Bunun dışında ülkemizdeki resmi bahis sitelerinde yetersiz oran çeşitliliği dezavantajlar arasında yer almaktadır. Bahis detaylarının oldukça az olması, bir başka dezavantajdır. Bu platformlarda yurtdışı kökenli bahis sitelerindeki gibi zengin bahis çeşitliliği bulunmamaktadır. Ayrıca hiçbir şekilde bonus seçeneği bulunmamaktadır. Yani yatırmış olduğunuz miktara bir bonus eklenmemektedir.

Diğer taraftan resmi ve yasal bahis sitelerinde vergi yükümlülüğü kullanıcılar için de geçerlidir. Belirli miktarın üzerindeki kazançlar vergiye tabi tutulmaktadır. Bu miktar her sene yılbaşında yenilenmektedir. Fakat kullanıcıların vergiye takılmasının aslında kurtuluş yolu da bulunmaktadır. Tek bir kupona yüklü basmak yerine aynı kupona daha düşük miktarlar yatırılarak kupon sayısı artırılabilir. Bu durum vergi limitine takılmanızı önlemenin en etkili yoludur.

Resmi Bahis Sitelerine Nasıl Para Yatırılır?

Resmi bahis siteleri için nasıl para yatıracağını merak ediyorsanız bu oldukça kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu sitelere para yatırmak için öncelikli olarak bu sitelerin anlaşmalı olduğu bankalardan birinde hesabınızın olması gerekmektedir. Daha sonra bu banka üzerinden ödeme seçeneklerine girerek şans oyunlarını tıklamanız gerekmektedir. Burada size hangi yetkili bahis platformunda para yatırmak istediğiniz sorulacaktır. Buradan tercihinizi yaptıktan sonra üye numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı girerek para yatırma işlemini tamamlayabilirsiniz. Ülkemizdeki dolandırıcılık konuların önüne geçmek ve yasal mevzuatlarla bahis oynayanların haklarını garanti altına almak için her birey sadece kendine ait banka hesabından kendine ait bahis platformu yetkili hesabına para aktarılabilmektedir. Başka birinin hesabından kendinize veya kendinizin banka hesabından başka birinin bahis hesabına yatırım yapmanız mümkün değildir.

Resmi Bahis Sitelerinden Nasıl Para Çekilir?

Resmi bahis siteleri için para çekme işlemleri oldukça kolaydır. Genellikle birkaç saniye içerisinde para banka hesabınıza aktarılmaktadır. Kazanç elde ettiğiniz bahis platformunda para çekme kısmına geldikten sonra çekeceğiniz tutarı ve paranın geçmesini istediğiniz banka hesabını seçtikten sonra anında para aktarma işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylece göz açıp kapayıncaya kadar banka hesabınıza para çekim işlemi tamamlanacaktır. Para yatırma da olduğu gibi yine sadece kendinize ait bir banka hesabına çekim talebi verebilirsiniz.