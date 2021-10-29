Real Sociedad, Vigo’dan 3 puanla döndü

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.
İspanya La Liga’da Real Sociedad, Celta Vigo’yu deplasmanda Alexander Isak ve Aritz Elustondo’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
İki takım arasında oynanan son maçı Real Sociedad 2-1 kazanmıştı.
La Liga’da Celta Vigo son maçında Getafe’yi 3-0 mağlup etmişti. Real Sociedad ise Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmıştı.
La Liga’da 11 maç sonunda Celta Vigo’nun 10, Real Sociedad’ın 24 puanı bulunuyor.
Celta Vigo Real Sociedad maçını canlı izleyebileceğiniz link.
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