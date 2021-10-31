İspanya La Liga’nın 12. haftasında Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Real Sociedad – Athletic Bilbao maçı canlı izle.

Real Sociedad – Athletic Bilbao Spor Smart canlı maç izle İspanya La Liga’nın 12. haftasında Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izleyebileceğiniz link haberimizde.

Real Sociedad – Athletic Bilbao maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Sociedad – Athletic Bilbao maçı saat 23:00’te başladı ve D-Smart platformunda Spor Smart kanalından ve S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

La Liga’da Real Sociedad 11 maçta 24 puan alırken Athletic Bilbao ise 10 maçta 17 puan topladı.

Real Sociedad La Liga’da oynadığı son maçta Celta Vigo’yu 2-0 mağlup etmişti. Athletic Bilbao ise Espanyol ile 1-1 berabere kalmıştı.

Real Sociedad – Athletic Bilbao maçı bahis oranları kaç?

1: 1.89

0: 2.65

2: 3.15

Real Sociedad – Athletic Bilbao maçı canlı izle

Real Sociedad – Athletic Bilbao maçını canlı izleyebileceğiniz link.